Κοντός: «Άλλαξαν τα δεδομένα στην υπόθεση του Βαλαντσιούνας - Ήρθε παίκτης που ταιριάζουν καλύτερα τα χαρακτηριστικά του»

Μιλώντας στην Magic Euroleague ο Δημήτρης Κοντός αναφέρθηκε στο... σίριαλ της μεταγραφής του Γιόνας Βαλαντσιούνας, που δεν ολοκληρώθηκε.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην Magic Euroleague:

Για τον Βαλαντσιούνας: «Από την στιγμή που μπαίνει στο αεροπλάνο και έρχεται δεν είναι κανείς τρελός. Από κάπου πήρε το πράσινο φως. Προφανώς είχε κάποια προφορική δέσμευση. Το τρέιντ των τελευταίων ημερών άλλαξε τα δεδομένα αλλά δεν θα έβγαιναν εισιτήρια αν δεν υπήρχε η δέσμευση ότι προχωρά η αποδέσμευσή του. Δεν θέλαμε τυμπανοκρουσίες σε όλο αυτό. Δυστυχώς από την πατρίδα του βγήκε το στόρι, πήρε μεγάλες διαστάσεις που δε το επιθυμούσαμε. Σηκώνεται ένα κινητό, τελείωσε. Η πληροφορία κινείται με τέτοια ταχύτητα. Σίγουρε περιέπλεξε την κατάσταση αυτό. Το γεγονός ότι κάτι έχει συμβεί με το πράσινο φως με το πως εκτυλίχθηκαν τα πράγματα είναι φανερό. Και ότι άλλαξαν κάποια δεδομένα τα οποία δε θα μάθουμε εμείς ποτέ και γιατί άλλαξαν.

Δεν μπορώ να απαντήσω (σ.σ. για το αν ήταν προφορική η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Βαλαντσιούνας). Δεν σκεφτόμαστε αν θα είναι στο τραπέζι του χρόνου. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον. Ο Παναθηναϊκός έκανε μεταγραφή, έχει τον καλύτερο ψηλό της Ευρώπης, τον Λεσόρ, κρατάει τον Γιούρτσεβεν, έχει τον Μήτογλου, τον Σαμοντούροβ. Ούτε εκείνος σκέφτεται εμάς τώρα, ούτε εμείς εκείνον. Η θέλησή του ήταν μεγάλη να έρθει και του Παναθηναϊκού να τον φέρει.

Ήρθε ένας παίκτης που τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν καλύτερα στον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτό θα το απαντήσει η μελλοντική παρουσία του και οι προπονητές».

Για το ότι αν ερχόταν ο Βαλαντσιούνας δεν θα υπήρχαν οι Ρογκαβόπουλος και Γιούρτσεβεν: «Πρέπει να σεβαστούμε την έννοια του μπάτζετ. Δεν υπάρχει plan A/B όπως το πιστεύει ο κόσμος. Πας με 4 παράλληλα πλάνα, που γίνεται το ένα. Πιστεύω ήταν άλλη στρατηγική εκείνη τη στιγμή. Αν πηγαίναμε σε αυτό το πλάνο δε θα προχωρούσαμε. Κάποιες καταστάσεις σε οδηγούν σε αποφάσεις. Το πιο βασικό είναι να έχεις την δυνατότητα να αντιδράσεις. Χωρίς θέληση δεν έχει νόημα να συζητάμε».