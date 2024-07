Παρελθόν ο Σίκμα από τον Ολυμπιακό

O Oλυμπιακός με ανακοίνωση του γνωστοποίησε την αποχώρηση του Λουκ Σίκμα από τους ερυθρόλευκους. Ο Αμερικανός γκαρντ έπιασε... λιμάνι το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο δεν βρήκε χώρο και χρόνο στο ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα και όπως αναμενόταν αποτέλεσε παρελθόν για τους Πειραιώτες.

Την σεζόν 2023/24 ο Σίκμα είχε 6.2 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ μέσο όρο σε 21 λεπτά συμμετοχής στην Basket League σε 5 αγώνες και 2.7 πόντους και 2.7 ριμπάουντ μέσο όρο σε 11 λεπτά συμμετοχής στην Euroleague σε 22 αγώνες.

H ερυθρόλευκη ΚΑΕ με ανακοίνωση της ευχαρίστησε τον Αμερικανό φόργουορντ για την αφοσίωση του στην ομάδα και του ευχήθηκε καλή τύχη για το μέλλον του.

🙏🏽 Luke Sikma thank you for your service! You've been a true team player! Best of luck in your future endeavors! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/TN1X2B7XYq