Porzingis out? So what! Η Λετονία συνεχίζει τη «μαγική» της πορεία στο Μουντομπάσκετ, επικράτησε της Βραζιλίας με 104-84, κάνοντας τρομερή τρίτη περίοδο (36-21) και πλέον βρίσκεται στους «8»!

Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι είναι η μεγάλη έκπληξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφού είδε τον ηγέτη της, Κρίσταπς Πορζίνγκις, να τίθεται εκτός, αλλά με τρομερές εμφανίσεις κατάφερε να φτάσει στα προημιτελικά του Μουντομπάσκετ. Πλέον η Λετονία περιμένει το αποτέλεσμα του έτερου «τελικού» ανάμεσα στον Καναδά και την Ισπανία (16:30) για να δει σε ποια θέση θα τερματίσει και ποιον αντίπαλο θα έχει στους «8», έχοντας ορθάνοικτη την πόρτα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες! Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Μπάνκι ήταν ο Αντρέις Γκρατσιούλις, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 24 πόντους, έχοντας 11/15 εντός πεδιάς, με τον Άρτουρς Ζάγκαρς να προσθέτει άλλους 17 με 3/5 τρίποντα. Στους 14 ο Ντέιβις Μπέρτανς. Από την πλευρά της Βραζιλίας, πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπρούνο Καμπόκλο με 20 πόντους, με τον Γιάγκο Ντος Σάντος να έχει άλλους 14 και τον Λούκας Ντίαζ 13. Με φόρα από την Ισπανία η Λετονία Η Λετονία μπήκε στο ματς με... φόρα από το παιχνίδι κόντρα στην Ισπανία και κατάφερε να προηγηθεί με 3-6 στο 3' και με 6-11 στο 5', με τους Γκρατσιούλις και Σμιτς να έχουν ήδη από 4 πόντους και να οδηγούν την ομάδα του Μπάνκι επιθετικά. Στο 7' η Λετονία έφτασε στο +7 (6-13), με την Βραζιλία να βγάζει άμεσα αντίδραση και να «τρέχει» σερί 6-0 για να μειώσει στον πόντο (12-13) στο 8'. Η Λετονία στο 9' προηγήθηκε με 14-17, με το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου να βρίσκει τους τυπικά φιλοξενούμενους στο 20-22. Ντέρμπι από νωρίς Με την εκκίνηση της δεύτερης περιόδου η Λετονία άνοιξε και πάλι τη διαφορά και προηγήθηκε με 22-27 στο 12', με τον Γκατσιούλις να έχει φτάσει τους 8 πόντους. Η αντεπίθεση της Βραζιλίας έφερε την υπογραφή του Καμπόκλο, με τον σέντερ της Βενέτσια να έχει επίσης 8 πόντους και να οδηγεί την ομάδα του στο -2 (32-34) στο 15'. Ο Ντίαζ με τρίποντο στο 18' έφερε το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία (40-40), με τη Λετονία να πηγαίνει προηγούμενη στα αποδυτήρια με 42-45. Με απίθανο σερί 11-0 έκανε το καθοριστικό βήμα για τη νίκη-πρόκριση Με την έναρξη της τρίτης περιόδου η Λετονία θύμισε την εκκίνηση της αναμέτρησης, καταφέρνοντας γρήγορα να πάρει μία διαφορά 8 πόντων (49-57), με τον Ζαγκάρς να βρίσκει ρυθμό και να έχει 13 πόντους με 3/4 τρίποντα. Η Βραζιλία απάντησε όμως γρήγορα και με δικό της επιμέρους 4-0 μείωσε σε 53-57, με την ομάδα του Κόντι να πλησιάζει ακόμα περισσότερο, διαμορφώνοντας στο 25' το 57-60. Η Λετονία όμως ξέσπασε στη συνέχεια και με συνεχόμενους πόντους -και τον Μπέρτανς να παίρνει... φωτιά- κατάφερε να «τρέξει» ένα απίθανο σερί 11-0 και να προηγηθεί για πρώτη φορά με 14 πόντους (57-71) στο 27'. Το τέλος μάλιστα του τρίτου δεκαλέπτου (21-36) βρήκε την ομάδα του Μπάνκι στο +18 (63-81), έχοντας ήδη θέση τις βάσεις για τη νίκη και την πρόκριση στους «8». Συνεχίζει τη «μαγική» της πορεία η Λετονία! Με το «καλημέρα» στην τέταρτη περίοδο η Λετονία έστειλε τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (63-84) με τη σεμνή τελετή να λαμβάνει τέλος μόλις από το 31'. Στο 34' η ομάδα του Μπάνκι έφτασε ακόμα στο +23 (69-91), με τους Λετονούς να έχουν πλέον και την ψυχολογία, φτάνοντας στην πολύ εύκολη νίκη με 84-104 και στην πρόκριση τους «8» του Μουντομπάσκετ! Τα δεκάλεπτα: 20-22, 42-45, 63-81, 84-104 Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς