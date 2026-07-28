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«Ο νόμος του κολλητού της κυβέρνησης»: Λάβρος ο Λαζόπουλος με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Πάρο

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Ο Λάκης Λαζόπουλος δεν έκρυψε την έντονη ανησυχία του για όσα συμβαίνουν σήμερα στην Πάρο, επιλέγοντας να τοποθετηθεί δημόσια.

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«Ο νόμος του κολλητού της κυβέρνησης»: Λάβρος ο Λαζόπουλος με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Πάρο