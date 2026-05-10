«Fight-Βelieve-Νever give up»: Το πιο... ΑΕΚ πρωτάθλημα της ιστορίας!

Έρχονται άλλες, κιτρινόμαυρες εποχές...

Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είναι στις καθυστερήσεις. Για την ακρίβεια, το χρονόμετρο γράφει 92:45 οταν ο Μάνταλος έχει τη μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αριστερά του είναι ο Ρέλβας και ο Πήλιος με μεγάλη απόσταση ο ένας από τον άλλο. Ο Μάνταλος αλλάζει παιχνίδι ακριβώς ανάμεσά τους, αμφίβολο τον ποιον εκ των δύο σημαδεύει...