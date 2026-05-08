Ο Παπαχελάς αποχαιρέτησε on air τη Σία Κοσιώνη - Τι απάντησε η παρουσιάστρια (vid)

Όλα δείχνουν πως οι φήμες ευσταθούν και η Σία Κοσιώνη τελικά, απόψε, Παρασκευή 8 Μαΐου, θα μεταδώσει το τελευταίο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΪ, πριν αποχωρήσει από τον τηλεοπτικό σταθμό μετά από 20 ολόκληρα χρόνια συνεργασίας.

Μάλιστα, το βράδυ της Πέμπτης, ο Αλέξης Παπαχελάς αποχαιρέτισε τη δημοσιογράφο on air, κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου του καναλιού του Φαλήρου.

Συγκεκριμένα, ο διευθυντής της "Καθημερινής", απευθυνόμενος στην παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου του ΣΚΑΪ, είπε χαρακτηριστικά: "Ευχαριστούμε. Εις το επανειδείν, Σία", με εκείνη να ανταπαντά: "Ούτως ή άλλως".

Σημειώνεται ότι, παρά την έντονη φημολογία των τελευταίων ημερών, η παρουσιάστρια έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους και δεν έχει προχωρήσει σε κάποια δήλωση. Το βράδυ της Τετάρτης, η Σία Κοσιώνη βρέθηκε στις κερκίδες του Telekom Center για να στηρίξει τον Παναθηναϊκό στην αναμέτρηση με τη Βαλένθια.

Εκεί την εντόπισε η κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό", του Γιώργου Λιάγκα και όταν ρωτήθηκε για τις εξελίξεις στον ΣΚΑΪ και στα σενάρια που τη θέλουν να αποχωρεί, η απάντησή της ήταν λιτή: "Όταν έχω κάτι να πω, θα το πω. Ευχαριστώ πολύ".

Ποια δημοσιογράφος θα αντικαταστήσει τη Σία Κοσιώνη

Σύγχυση επικρατεί πάντως, αναφορικά και με το ποια δημοσιογράφος θα είναι εκείνη που θα αναλάβει το τιμόνι της παρουσίασης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη.

Αν και τις τελευταίες ημέρες γράφεται πως αντικαταστάτριά της θα είναι η Λένα Φλυτζάνη, κάτι τέτοιο φαίνεται να ανατρέπεται.

Όπως μετέφερε η Έλενα Πολυκάρπου μέσα από την εκπομπή "Super Κατερίνα", το τιμόνι του δελτίου αναμένεται να περάσει στη Χριστίνα Βίδου. Πρόκειται για τη δημοσιογράφο που είχε αναλάβει ξανά καθήκοντα αντικαταστάτριας της Σίας Κοσιώνη σε προηγούμενη περίοδο απουσίας της, όταν εκείνη αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας και χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Πηγή: thetoc.gr