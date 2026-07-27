Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η δύσκολη απόφαση του ΠΑΟΚ για τον Τζόναθαν Γκόμες 27-07-2026 18:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο 23χρονος αριστερός μπακ ήταν κάτι παραπάνω από αξιοπρεπής στο ματς του ΠΑΟΚ με την Ντιναμό. Διαβάστε περισσότερα για τη δύσκολη απόφαση του Δικεφάλου του Βορρά για τον Τζόναθαν Γκόμεζ με ένα κλικ στο Menshouse.gr Μας αρέσει όλο αυτό που γίνεται σήμερα στα Κουφονήσια; menshouse.gr Οι μισοί δεν πιάνουν ούτε τη βάση: Μπορείς πάνω από 8/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο tricky στον κόσμο; menshouse.gr Μετά τις προσβλητικές αναρτήσεις για τη Μαρία Καρυστιανού: Επιστρέφει κανονικά στο ραδιόφωνο 1,5 χρόνο μετά dailymedia.gr Από το Bachelor, πρώτη σε αγώνες bodybuilding: Τη νέα εικόνα της Αθηνάς New York δεν θα την πίστευε ούτε ο Αλέξης Παπάς (Pics) dailymedia.gr Χτύπημα στα δεξιά του Σαμαρά: 2 πολύ δυνατά ονόματα για το ψηφοδέλτιο της ΝΔ instanews.gr Ήταν γνωστό απ’ την αρχή για τον Ταμπόρδα menshouse.gr Ο επιθετικός που θέλει ο Λίσι και ο παίκτης που ξεκλειδώνει τον Ζαφείρη menshouse.gr «Τα είχε σε έναν φοριαμό με κλειδαριά με συνδυασμό»: Το νέο στοιχείο για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο που ανατρέπει όσα ξέραμε instanews.gr Η δύσκολη απόφαση του ΠΑΟΚ για τον Τζόναθαν Γκόμες SHARE