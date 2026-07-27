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Η δύσκολη απόφαση του ΠΑΟΚ για τον Τζόναθαν Γκόμες

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Ο 23χρονος αριστερός μπακ ήταν κάτι παραπάνω από αξιοπρεπής στο ματς του ΠΑΟΚ με την Ντιναμό.

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Η δύσκολη απόφαση του ΠΑΟΚ για τον Τζόναθαν Γκόμες