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Ένα μέρος γεμάτο άγρια ομορφιά και ιστορία.

Σαν νησί, χωρίς ακτοπλοϊκά: Με 70€ τη βραδιά ξυπνάς με τον ήχο του κύματος σε πέτρινα αρχοντικά που εξαφανίζονται από το booking στο λεπτό