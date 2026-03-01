Σπουδαία ανατροπή έκανε ο ΑΟΝΣ Μίλων στη Σύρο, καθώς παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με δύο σετ, κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να επικρατήσει με 3-2 σετ απέναντι στον Φοίνικα Σύρου.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Μίλων διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας, ωστόσο η διαφορά του από τον δεύτερο Παναθηναϊκό μειώθηκε στον έναν βαθμό, με το «τριφύλλι» να έχει και αγώνα λιγότερο απέναντι στον Πανιώνιο.

Από την άλλη, ο Φοίνικας μπορεί να πήρε έναν πολύτιμο βαθμό, αλλά έχασε την ευκαιρία να κάνει αποφασιστικό βήμα για την απευθείας σωτηρία του.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης είδε τους γηπεδούχους να μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι και να κατακτούν τα δύο πρώτα σετ με οριακές διαφορές (26-24, 25-22), δείχνοντας αποφασισμένοι να διεκδικήσουν κάθε πιθανότητα για την παραμονή τους στην κατηγορία. Ο Φοίνικας παρουσίασε ανταγωνιστικό πρόσωπο και για μεγάλο διάστημα είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Ωστόσο, ο Μίλων δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Αντέδρασε στο τρίτο σετ, μειώνοντας σε 2-1, και στο τέταρτο πραγματοποίησε εντυπωσιακή επιστροφή από το 18-12, οδηγώντας το ματς στο τάι μπρέικ. Εκεί οι φιλοξενούμενοι εμφανίστηκαν πιο ψύχραιμοι και αποτελεσματικοί, κατακτώντας το σετ με 15-10 και ολοκληρώνοντας μία μεγάλη ανατροπή.

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Γεωργιάδης, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Βρούτσης, Παπαδημητρίου, Γραμματεία: Καλιγέρη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 15-16, 21-19, 26-24

2ο σετ: 7-8, 14-16, 21-20, 25-22

3ο σετ: 3-8, 12-16, 17-21, 23-25

4ο σετ: 8-5, 16-11, 21-18, 23-25

5ο σετ: 5-3, 6-10, 8-12, 10-15

*Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 7 άσσους, 56 επιθέσεις (48% αποτελεσματικότητα), 11 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 4 άσσους, 71 επιθέσεις (53% αποτελεσματικότητα), 8 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (26-24, 25-22, 23-25, 23-25, 10-15) σε 129'

Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Σαλταφερίδης 10 (8/22 επ., 2 μπλοκ, 58% υπ. - 36% άριστες), Νεβό 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ), Μικελούτσι 17 (8/12 επ., 4 άσσοι, 5 μπλοκ), Αναγνώστου 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Κωστόπουλος 18 (14/34 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 43% υπ. - 37% άριστες), Βαν Ντε Ντρις 21 (21/39 επ.) / Μπουράκης (λ, 68% υπ. - 50% άριστες), Αλινάι (λ), Ρουσόπολος 1 (1 μπλοκ), Μήλης, Μέχιτς.

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Θεοδόσης 17 (15/20 επ., 2 μπλοκ), Χερ 1 (1 μπλοκ), Πετρέας 5 (2/9 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σχάουτεν 30 (26/45 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Πολουγιάν 9 (8/17 επ., 1 μπλοκ, 535 υπ. - 27% άριστες), Χάκας 5 (5/15 επ., 33% υπ. - 33% άριστες) / Βελούδης (λ, 52% υπ. - 40% άριστες), Μαντελίδης, Σουσουρίδης 1 (1 άσσος), Νανόπουλος 15 (15/26 επ., 56% υπ. - 39% άριστες).