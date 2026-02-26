Με τον Μίλωνα και τον Ολυμπιακό εκτός F4, η μάχη Παναθηναϊκού-ΠΑΟΚ ήταν μισός τίτλος. Οι πράσινοι πήραν καθαρά τον προημιτελικό με 3-1 και πάνε ως μεγάλο φαβορί να σηκώσουν το Κύπελλο!

Μετά από δύο ήττες στο πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός πήρε την εκδίκησή του από τον ΠΑΟΚ και κερδίζοντας σε νοκ-άουτ παιχνίδι στο ΜΕΤΣ με 3-1 με εκπληκτικό Γκάσμαν, πανηγύρισε μία μεγάλη νίκη-πρόκριση στο Final Four του κυπέλλου, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον ΟΦΗ (Φλοίσβος - Πανιώνιος) το άλλο ζευγάρι.

Με άσσο του Γκάσμαν ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα με 5-3 ενώ με τα σερβίς του Αμερικάνου που έκαναν ζημιά στην υποδοχή του ΠΑΟΚ οι πράσινοι μπήκαν μπροστά στο σκορ με 14-10.

Η απάντηση του Δικεφάλου ήταν άμεση με τον Κόλεφ να βρίσκει άσσο και με μπλοκ του Γαλιώτου στον Πρωτοψάλτη ισοφάρισαν σε 14-14, ωστόσο οι γηπεδούχοι είχαν τις λύσεις να πάνε και πάλι στο +4 με 18-14 δια χειρός Νίλσεν. Οι ασπρόμαυροι μείωσαν σε 21-19 με τον Κοκκινάκη αλλά ο Παναθηναϊκός είχε σωστές επιλογές στο φινάλε του σετ με υψηλά ποσοστά στην επίθεση και με 25-21 έκανε το 1-0 στο ντέρμπι.

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με 7-4 με τον Γιάντσουκ αλλά ο ΠΑΟΚ προσπέρασε με 9-10 από μπλοκ του Κόλεφ. Οι δύο ομάδες συνέχισαν ισόπαλες με 15-15, με τον Δικέφαλο να πηγαίνει στο +2 με 16-18 από τον Κοκκινάκη, αλλά τους πράσινους με τα εκπληκτικά σερβίς του Βουλκίδη να κάνουν το 5-0 και να πηγαίνουν στο 21-18 σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο.

Από το 22-20 ο Δικέφαλος με άσσο του Κοκκινάκη μπλοκ του Κόλεφ έκανε 1-4 επί μέρος και προσπέρασε με 23-24 και με άουτ σερβίς του Γιάντσουκ ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 1-1 με 23-25.

Με άσσο του Νίλσεν ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 9-6 στο ξεκίνημα του τρίτου σετ ενώ ο Βουλκίδης με πρώτο χρόνο κράτησε το προβάδισμα για τους πράσινους στο +3 με 14-11. Με πάιπ του Κοβάσεβιτς ο ΠΑΟΚ έκανε σερί και ισοφάρισε σε 15-15, ενώ ο Σέρβος διατήρησε τον Δικέφαλο κοντά στους γηπεδούχους με 20-19.

Εκεί και πάλι τη διαφορά έκαναν τα σερβίς του Γκάσμαν ο οποίος διέλυσε την υποδοχή των ασπρόμαυρων και έδωσε τέσσερα σετ μπολ στην ομάδα του (24-20) με το τελικό 25-21 να δίνει εκ νέου το πάνω χέρι στην ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου.

Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός μπήκε με μομέντουμ και ψυχολογία και προηγήθηκε γρήγορα με 7-4 από επίθεση του Πρωτοψάλτη, ενώ ο Γκάσμαν τελείωσε σωστά τον πρώτο χρόνο στη κόντρα μπάλα για το 10-6, με τους πράσινους να βάζουν από νωρίς τις βάσεις για την πρόκριση.

Με πανέξυπνο πέρασμα του Κοβάσεβιτς ο ΠΑΟΚ έκανε ένα καλό επί μέρους και μείωσε σε 13-12, Με μπλοκ του Γκάσμαν οι πράσινοι ξέφυγαν με 18-15, ενώ με το λάθος του Δικεφάλου η ομάδα του Ανδρεόπουλου πήγε στο +4 με 20-16. Ο Πρωτοψάλτης με εκπληκτικό πλασέ έκανε το 22-17, o Νίλσεν με επίθεση έδωσε έξι σετ-ματς μπολ (24-18) και με 25-21 μετά από λάθος σερβίς του Γαλιώτου οι πράσινοι πανηγύρισαν μία μεγάλη πρόκριση στο Final Four του κυπέλλου!

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-14, 21-18, 25-21

2ο σετ: 8-7, 15-16, 21-18, 23-25

3ο σετ: 8-6, 16-15, 21-19, 25-21

4ο σετ: 8-5, 16-14, 21-17, 25-21



*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 11 άσσους, 51 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 5 άσσους, 45 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 3-1 (25-21, 23-25, 25-21, 25-21) σε 107'



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 16 (7/12 επ., 4 άσσοι, 5 μπλοκ), Γιάντσουκ 10 (8/24 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 57% υπ. - 22% άριστες), Νίλσεν 20 (17/32 επ., 3 άσσοι), Βουλκίδης 10 (5/7 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Σπίριτο 1 (1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 15 (13/24 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 67% υπ. - 28% άριστες) / Χανδρινός (λ, 64% υπ. - 24% άριστες), Ανδρεόπουλος 1 (1/1 επ.).



Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 4 (3/4 επ., 1 μπλοκ), Κοκκινάκης 8 (7/21 επ., 1 άσσος, 52% υπ. - 10% άριστες), Κόλεφ 10 (6/9 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Γαλιώτος 4 (2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ερνάντες 18 (17/27 επ., 1 άσσος), Κοβάσεβιτς 14 (12/30 επ., 2 μπλοκ, 27% υπ. - 9% άριστες) / Μιχελάκης (λ, 27% υπ. - 9% άριστες), Καρασαββίδης (λ), Τακουρίδης, Μούχλιας.

