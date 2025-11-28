Η πολυτέλεια της απλότητας

Η νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΟΦΗ δε συνδυάστηκε με εντυπωσιακά πράγματα και επιβλητική παρουσία αλλά ήταν πέρα για πέρα ουσιαστική. Οι πράσινοι πέρασαν από την Κρήτη χωρίς καμία απώλεια εμφανίζοντας αδυναμίες στο όριο του επιτρεπτού.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και μάλιστα χωρίς να χάσει βαθμό εκτός έδρας. Ο ΟΦΗ έχει αποδείξει τη φετινή σεζόν ότι είναι μια σκληρή ομάδα που στην έδρα του μπορεί να κάνει ζημιές όπως έκανε και κόντρα στον ΠΑΟΚ. Οι πράσινοι είχαν τον Χανδρινό εκτός αγώνα λόγω της τιμωρίας του αλλά αυτό τελικά δεν κόστισε με τον Κοντοστάθη να δίνει σημαντικές βοήθειες σε υποδοχή και άμυνα.

Ο κόουτς Ανδρεόπουλος συνεχίζει να αξιοποιεί το δίδυμο Γιάντσουκ-Ανδρεόπουλος στα άκρα κάτι που στη υποδοχή δούλεψε και πάλι με μεγάλη συνέπεια. Παράλληλα για ένα ακόμα παιχνίδι κατέληξε στο σχήμα με τον Βουλκίδι και τον Γκάσμαν ως κεντρικούς κάτι που ήταν και πάλι καθοριστικό.

Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά μόνο στο πρώτο σετ εμφάνισε αδυναμίες και αυτό έχει να κάνει με την κόντρα μπάλα και την καλή επιθετική λειτουργία του ΟΦΗ. Οι Κρητικοί αξιοποίησαν τις δεύτερες ευκαιρίες που τους δόθηκαν με τους πράσινους να αργούν να βρουν ρυθμό στο μπλοκ. Παρόλα αυτά με τον Μολίνα να είναι η μεγαλύτερη απειλή για την απέναντι πλευρά ο ΟΦΗ άρχισε να γίνεται προβλέψιμος και ο Παναθηναϊκός ανέβασε απόδοση.

Όπως και στα περισσότερα παιχνίδια ως τώρα έτσι και εδώ ο Παναθηναϊκός έγινε άκρως αποτελεσματικός όταν ανέβασε απόδοση στο σερβίς του. Οι 14 άσσοι είναι εντυπωσιακό νούμερο αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι πως όλες οι περιστροφές του τριφυλλιού δημιούργησαν προβλήματα στην αντίπαλη υποδοχή. Όταν αυτός ο τομέας ανέβηκε ο Παναθηναϊκός ανέβηκε συνολικά και στο μπλοκ και στην επίθεση.

Πιο σημαντικό από όλα, όμως, ίσως να ήταν η καλή εμφάνιση του Νίλσεν. Ο Δανός δεν είχε ξεκινήσει με την ίδια φόρα τη φετινή σεζόν αλλά παιχνίδι με παιχνίδι ανεβαίνει και αυτό είναι πολύτιμο για τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο και την ομάδα του. Ο διαγώνιος του Παναθηναϊκός είναι παίκτης που μπορεί να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα και η εντυπωσιακή του συνέπεια έκανε και πάλι την εμφάνισή της.

Τα παιχνίδια αυτό πολλές φορές κρύβουν παγίδες αλλά ο Παναθηναϊκός δεν έπεσε σε τέτοια ακόμα και αν δεν ξεκίνησε καλά. Και όλα αυτά λίγες μέρες πριν οι ομάδες ξανασυναντηθούν στον προημιτελικό του League Cup. Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς κρίνεται σε μία εβδομάδα και είναι γεγονός ότι καμία ομάδα ως τώρα δε μοιάζει άτρωτη. Παρόλα αυτά αποτελεί μια πρόκληση και είναι ένα τεστ για το ποια από τις ομάδες μπορεί να ανταποκριθεί στην πίεση κάτι που ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος και η ομάδα του θα κληθούν να αποδείξουν.