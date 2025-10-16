Τεράστιο «πλήγμα» για Ducati: Ο Μάρκεθ εκτός πίστας για έως και 4 μήνες

Ο Ισπανός αναβάτης της Ducati αντιμετωπίζει σοβαρό τραυματισμό στον δεξιό ώμο, ο οποίος σύμφωνα με τις τελευταίες ιατρικές εκτιμήσεις ενδέχεται να τον κρατήσει μακριά από τη δράση για διάστημα που φτάνει τις 16 εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει ότι οι πιθανότητες να επιστρέψει πριν από το φινάλε του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP είναι ελάχιστες.

Ο τραυματισμός σημειώθηκε στον αγώνα της Ινδονησίας στις 5 Οκτωβρίου. Στην πρώτη στροφή, ο Μάρκο Μπεζέκι χτύπησε τον Μάρκεθ από πίσω, προκαλώντας πτώση με αποτέλεσμα κάταγμα στο κορακοειδές οστό και ρήξη συνδέσμων στον ώμο. Παρά τις αρχικές ελπίδες για αποφυγή χειρουργείου, οι εξετάσεις έδειξαν ανεπαρκή σταθεροποίηση και οι γιατροί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε επέμβαση αποκατάστασης.

Ο διάσημος Ισπανός δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να επιστρέψει πριν από το τέλος της χρονιάς, ωστόσο τονίζει πως δεν θα επισπεύσει την ανάρρωση ενάντια στις ιατρικές οδηγίες. Η δήλωσή του έχει ιδιαίτερη σημασία, αν σκεφτεί κανείς τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά τον σοβαρό τραυματισμό στο βραχίονα το 2020, ο οποίος τον κράτησε για δύο σεζόν εκτός κορυφαίας φόρμας.

📣 Updates for the upcoming #AustralianGP 🇦🇺



Following the injury that has forced @marcmarquez93 to miss the next two round of the 2025 @MotoGP season, #DucatiLenovoTeam confirms that @michelepirro51 will replace him at the Aussie appointment. #ForzaDucati pic.twitter.com/o4aYumHbM9 — Ducati Corse (@ducaticorse) October 10, 2025

Οι γιατροί επισημαίνουν ότι ο νέος τραυματισμός δεν συνδέεται με τα παλιά προβλήματα στο χέρι, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες πλήρους αποκατάστασης μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα.

Η Ducati ανακοίνωσε ήδη ότι ο Μάρκεθ δεν θα συμμετάσχει στους αγώνες της Αυστραλίας και της Μαλαισίας. Στο Phillip Island, τη θέση του θα πάρει ο δοκιμαστής Μικέλε Πίρο. Η απουσία του Ισπανού, σε συνδυασμό με τον τραυματισμό του Χόρχε Μαρτίν, αφήνει το grid χωρίς δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του πρωταθλήματος.

Με τον τελευταίο αγώνα της σεζόν να διεξάγεται στη Βαλένθια στα μέσα Νοεμβρίου, ακόμη και ένα ιδανικό σενάριο ανάρρωσης δεν θα επαρκούσε για ασφαλή επιστροφή. Αν τηρηθεί το ιατρικό χρονοδιάγραμμα, ο Μάρκεθ αναμένεται να επανεμφανιστεί στις χειμερινές δοκιμές του Φεβρουαρίου, στο ξεκίνημα της προετοιμασίας για το 2026.