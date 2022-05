Πρώτος τίτλος για Ρούνε (vids)

O 19χρονος Δανός (Νο.70), μόλις δύο μέρες μετά τα γενέθλιά του, πήρε το καλύτερο δώρο: τον πρώτο τίτλο της καριέρας του.

Ο τρόπος, πάντως, δεν ήταν ιδανικός, καθώς ο Ολλανδός Μπότικ Βαν ντε Ζάντσχουλπ (Νο.40) ένιωσε πόνο στο στήθος και εγκατέλειψε στο 4-3 του πρώτου σετ. Αυτό, βέβαια, δεν αφαιρεί τίποτα από την επιτυχία του Ρούνε, που έφτασε στον τελικό χωρίς να χάσει σετ και ήταν αυτός που έκοψε τον δρόμο του Σάσα Ζβέρεφ (Νο.3) στον δεύτερο γύρο, σημειώνοντας την πρώτη Top 10 νίκη του.

Και να φανταστεί κανείς ότι ο Ρούνε δεν είχε πετύχει back to back νίκες τη φετινή σεζόν πριν πάει στο Μόναχο!

Εκτός των άλλων, ο νεαρός τενίστας θα κάνει και άλμα στα ranking, αφού θα μπει για πρώτη φορά στο Top 50 (No.44 ή 45). Career high, όμως, θα σημείωσε και ο Μπότικ, που θα σκαρφαλώσει στο Νο.31. Κρίμα, πάντως, να ολοκληρώσει έτσι την πρώτη παρουσία του σε τελικό της ATP...

Not how he wanted it to end 🤝



Van de Zandschulp is forced to retire at 4-3 in the @BMWOpen2022 final for @holgerrune2003 to claim his first ATP title! pic.twitter.com/XWd8wokhoQ