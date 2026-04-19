Πρωταθλήτρια στη Στουτγκάρδη η Ριμπάκινα (vids)

Με τίτλο και... Porsche φεύγει από τη Στουτγκάρδη (WTA 500) η Έλενα Ριμπάκινα!

Η νικήτρια του φετινού Australian Open επιβλήθηκε της Τσέχας Καρολίνα Μούχοβα (Νο.12) με 7-5, 6-1 σε 78 λεπτά και κατέκτησε το τρόπαιο στη γερμανική πόλη για δεύτερη φορά στην καριέρα της.

Με την πορεία της διοργάνωση, μάλιστα, εδραιώνεται στο Νο.2 του κόσμου και πάει... φουλ για το Νο.1! Για την ώρα, πέρασε στην κορυφή του Race, αφήνοντας πίσω της την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Μέχρι τώρα η 26χρονη Καζάκα είχε 12 τίτλους σε ισάριθμα διαφορετικά τουρνουά και αυτή είναι η πρώτη φορά που επαναλαμβάνει την επιτυχία της σε κάποια διοργάνωση. Ο δρόμος, πάντως, δεν ήταν πάντα ανοιχτός στη Στουτγκάρδη, καθώς χρειάστηκε να σβήσει δύο ματς πόιντ απέναντι στη Λέιλα Φερνάντες στα προημιτελικά του Porsche Tennis Grand Prix.

Το επόμενο ραντεβού και για τις δύο παίκτριες είναι το 1000άρι της Μαδρίτης, η κλήρωση του οποίου θα γίνει σήμερα στις 19.30.