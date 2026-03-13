Νέα πρόκληση για Σάκκαρη και Τσιτσιπά

Άλλη μια υπέρβαση καλούνται να κάνουν απόψε Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη, για να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό του μεικτού διπλού στο Indian Wells.

Το ελληνικό δίδυμο μονομαχεί στις 20.00 με τους Γκάμπι Νταμπρόφσκι (Καναδάς)/Λόιντ Γκλάσπουλ (Μεγάλη Βρετανία), Νο.1 του ταμπλό, ελπίζοντας να κάνει το τρία στα τρία στην Καλιφόρνια και να διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο του ως ομάδα.

Η Νταμπρόφσκι είναι στο Νο.2 του διπλού και ο Γκλάσπουλ στο Νο.4, ενώ και οι δύο έχουν κερδίσει Grand Slam. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή!

Μαρία και Στέφανος, πάντως, έχουν ήδη ρίξει μια «βόμβα», καθώς χθες άφησαν εκτός τους Μαρσέλο Αρέβαλο/Λουίζα Στεφάνι, δύο πολύ έμπειρους παίκτες στο διπλό, που βρίσκονταν στο Νο.3 του ταμπλό.

Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Εράνι/Βαβασόρι και Μπέντσιτς/Κομπόλι.

Κατά τα άλλα, απόψε διεξάγονται και οι ημιτελικοί των γυναικών, με την Αρίνα Σαμπαλένκα να είναι το μεγάλο φαβορί κόντρα στην Λίντα Νόσκοβα και τις Έλενα Ριμπάκινα-Ελίνα Σβιτολίνα να μονομαχούν σε μια πολύ ανοιχτή αναμέτρηση.

Οι ημιτελικοί των ανδρών (Αλκαράθ-Μεντβέντεφ, Ζβέρεφ-Σίνερ) θα γίνουν το Σάββατο (14/3).

Το σημερινό πρόγραμμα:

Stadium 1 (20.00)

Ρινερκνές/Βασερό-Μπάμπρι/Γκόρανσον

Γκρονογέρς/Σεμπάγιος-Αντρεότσι/Γκινάρ

(όχι πριν τη 01.00)

Σαμπαλένκα-Νόσκοβα

Ριμπάκινα-Σβιόντεκ

Stadium 3 (20.00)

Νταμπρόφσκι/Γκλάσπουλ-Σάκκαρη/Τσιτσιπάς

Εράνι/Βαβασόρι-Μπέντσιτς/Κομπόλι