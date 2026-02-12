Με Σλοβακία εκτός έδρας η εθνική

Η Σλοβακία θα είναι η αντίπαλος της εθνικής Ελλάδας στο World Group I του Davis Cup.

Αυτή τη φορά, μάλιστα, η ελληνική ομάδα θα αγωνιστεί εκτός έδρας, σε επιφάνεια που θα επιλέξουν οι γηπεδούχοι.

Θυμίζουμε ότι Ελλάδα και Σλοβακία είχαν μονομαχήσει στο Καλλιμάρμαρο τον Σεπτέμβριο του 2023 και στους qualifiers είχαν περάσει οι φιλοξενούμενοι.

Το tie θα γίνει είτε στις 18-19 Σεπτεμβρίου, είτε στις 19-20 του ίδιου μήνα και η νικήτρια θα βρεθεί στους qualifiers που θα διεκδικήσουν τo 2027 την πρόκριση στην τελική φάση του Davis Cup.

Η Σλοβακία μετείχε την περασμένη εβδομάδα στους qualifiers και ηττήθηκε με 3-1 από τη Γαλλία. Στα μονά αγωνίστηκαν οι 'Αλεξ Μόλτσαν (Νο.200), Νόρμπερτ Γκόμπος (Νο.298), ενώ στο διπλό έπαιξαν οι Λούκας Κλάιν (Νο.150) και Μίλος Κάρολ (Νο.148 στο διπλό).