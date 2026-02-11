Ασταμάτητη η Ριμπάκινα

Έχασε το πρώτο σετ από την Τσινγουέν Ζενγκ η Έλενα Ριμπάκινα, αλλά βρήκε τρόπο να γυρίσει το ματς και να κλείσει θέση στα προημιτελικά του Qatar TotalEnergies Open!

Χωρίς φρένα η νικήτρια του Australian Open (No.3), λύγισε την 23χρονη Κινέζα (Νο.26) με 4-6, 6-2, 7-5 σε σχεδόν 2.5 ώρες και έφτασε τις εννιά συνεχόμενες νίκες στο tour.

H 26χρονη Καζάκα επέστρεψε μετά την απώλεια του πρώτου σετ, πήρε με άνεση το δεύτερο και βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 5-2 στο τρίτο. Έχασε ματς πόιντ στο σερβίς της Ζενγκ αμέσως μετά και στη συνέχεια απέτυχε να κλείσει τον αγώνα, όμως σημείωσε ένα ακόμα μπρέικ στο 6-5 και απέφυγε τα μπλεξίματα!

Έκανε, λοιπόν, ένα ακόμα βήμα προς τον δεύτερο σερί τίτλο της, κλείνοντας παράλληλα πολύ ενδιαφέρον ραντεβού με την Βικτόρια Εμπόκο στα προημιτελικά.

Θυμίζουμε ότι τα άλλα ζευγάρια είναι Σβιόντεκ-Σάκκαρη, Μούχοβα-Καλίνσκαγια ή Σβιτολίνα και Οσταπένκο-Κοτσιαρέτο.