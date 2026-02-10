Kαλό ξεκίνημα για Σβιόντεκ και Ριμπάκινα (vids)

Ίγκα Σβιόντεκ και Έλενα Ριμπάκινα δεν είχαν... απρόοπτα στο ξεκίνημά τους στο Qatar TotalEnergies Open.

Η τρεις φορές νικήτρια της διοργάνωσης (Νο.2) σταμάτησε με 6-0, 6-3 την Τζάνις Τζεν από την Ινδονησία και έχει πλέον 16 νίκες στα τελευταία 17 ματς της στην Ντόχα. Η επόμενή αντίπαλός της είναι η Ντάρια Κασάτκινα (6-4, 6-0 την Ελίζ Μέρτενς), κόντρα στην οποία έχει έξι νίκες σε επτά αγώνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν η Μαρία Σάκκαρη ξεπεράσει αύριο (11/2) το εμπόδιο της Βαρβάρα Γκρατσέβα, θα αναμετρηθεί στα προημιτελικά με τη νικήτρια αυτού του ζευγαριού.

Καλά ξεκίνησε και η Έλενα Ριμπάκινα, δέκα μέρες μετά την κατάκτηση του Australian Open. Η 26χρονη Καζάκα έμεινε πίσω με μπρέικ στο δεύτερο σετ, όμως κατάφερε να «καθαρίσει» με 6-2, 6-4 την Σινγού Γουάνγκ και θα παίξει με την Τσινγουέν Ζενγκ, που λύγισε με 7-6(4), 3-6, 6-2 την Αλίσια Παρκς.

Την 11η νίκη της σε 12 αγώνες τη φετινή σεζόν σημείωσε η Ελίνα Σβιτολίνα, που απέκλεισε με 6-1, 6-4 τη συμπατριώτισσά της Νταγιάνα Γιαστρέμσκα και θα συναντήσει την Άνα Καλίνσκαγια (7-5, 2-6, 6-2 την Έμα Ναβάρο)

Η Καρολίνα Μούχοβα, από την πλευρά της, νίκησε με 6-1, 6-4 τη συμπατριώτισσά της Τερέζα Βαλέντοβα και θα παίξει στη φάση των «16» με μια ακόμα Τσέχα, την Καρολίνα Πλίσκοβα.

Η εξαιρετική τον τελευταίο καιρό Βικτόρια Εμπόκο, τέλος, άφησε εκτός με 6-4, 6-4 τη πολύπειρη Βέρα Ζβονάρεβα και έχει μεγάλο ραντεβού με τη Μίρα Αντρέεβα.