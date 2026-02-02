Συνέχισε τα εγκωμιαστικά σχόλια για τον Κάρλος Αλκαράθ και στα social media ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

«Μπράβο Κάρλος, μικρέ τιτάνα, νεαρέ μάγε του Οζ», έγραψε στο X, αποχαιρετώντας το Australian Open. «Ένας άξιος πρωταθλητής, τεράστιο ταλέντο, υπέροχος άνθρωπος και δημιουργός ιστορίας. Και Αυστραλία, τόση αγάπη. Δεν υπάρχει μέρος σαν το Happy Slam. Παντοτινά ευγνώμων».

Ο Νόλε, θυμίζουμε, κυνηγούσε χθες τον ενδέκατο τίτλο του στη Μελβούρνη και ηττήθηκε για πρώτη φορά σε τελικό!