Παρών στον τελικό ο Ναδάλ, θα στηρίξει τον Αλκαράθ

Ο Ράφα Ναδάλ ταξίδεψε στη Μελβούρνη για την Kia και θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τον μεγάλο τελικό του Australian Open (10.30), όπου αγωνίζονται δύο φίλοι του.

«Έχω ανάμεικτα συναισθήματα γι' αυτόν τον τελικό», είπε ο Ισπανός θρύλος σε event του χορηγού του. «Με τον Νόβακ μοιραζόμαστε πολλά και αν κερδίσει θα χαρώ πολύ γι' αυτόν. Αλλά ο Κάρλος είναι συμπατριώτης μου και έχουμε μοιραστεί μαζί τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πρέπει να τον υποστηρίξω. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να γίνει δεν θα υπάρξει δράμα για μένα».

Για τον Καρλίτος είπε τα εξής: «Είναι επαγγελματίας, έχει μια πολύ καλή ομάδα γύρω του και δεν με έχει ρωτήσει συμβουλές, γιατί πραγματικά δεν τις χρειάζεται. Είμαι σίγουρος ότι θα αναρρώσει πλήρως και έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τον Nόβακ λόγω ηλικίας».

Μίλησε, φυσικά, και για τον Νόλε: «Δεν με εκπλήσσει που είναι στον τελικό. Αν δεν είχα τραυματισμούς πιθανότατα θα έπαιζα και εγώ μέχρι σήμερα. Είναι πολύ καλό για το άθλημα που ο Novak συνεχίζει και που είναι σε θέση να ανταγωνίζεται τους νεότερούς του. Μπορεί να μην είναι στο prime του, αλλά συνεχίζει να έχει ό,τι χρειάζεται για να κερδίσει Grand Slams. Του αξίζει μεγάλος σεβασμός, για το πολύ καλό παράδειγμα που δίνει σε όλους».

Αναφέρθηκε, τέλος, στην ήττα του Γιάνικ Σίνερ από τον Τζόκοβιτς στα ημιτελικά: Θα είναι δύσκολο για τον Γιάνικ να επεξεργαστεί αυτή την ήττα, γιατί ήταν το φαβορί. Πρέπει όμως και να καταλάβει ότι αντιμετώπισε έναν παίκτη με μια μοναδική πορεία στο συγκεκριμένο τουρνουά. Είχε ευκαιρίες, δεν μπόρεσε να τις εκμεταλλευτεί και στο 5ο σετ τα πράγματα άλλαξαν. Αυτά είναι μαθήματα και ο Γιάνι είναι ένα πολύ ταπεινό παιδί και ασκεί αυτοκριτική. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνει τα απαραίτητα ώστε να μην επαναληφθεί αυτό που του συνέβη».

Ο Ράφα θα λάβει μέρος απόψε και στο Night of Legends, παρέα με την Άσλι Μπάρτι και τον Ντίλαν Άλκοτ.