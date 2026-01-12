Πρώτη νίκη μετά από έναν χρόνο ο Κοκκινάκης! (vid)

Ο Θανάσης Κοκκινάκης πήρε παλικαρίσια νίκη επί του Σεμπ Κόρντα στην πρεμιέρα του στην Αδελαΐδα (ATP 250)!

Στην πρώτη του εμφάνιση στο μονό μετά το χειρουργείο στον θώρακα τον περασμένο Φεβρουάριο, ο 29χρονος Ελληνοαυστραλός (Νο.670) γύρισε το ματς με τον 25χρονο Αμερικανό (Νο.51) και επικράτησε με 3-6, 6-3, 7-6(3) σε 2 ώρες και 26 λεπτά, κλείνοντας θέση στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της γενέτειράς του.

Ο Θανάσης, μάλιστα, χρειάστηκε να πάρει ιατρικό τάιμ άουτ κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ για ένα πρόβλημα στον ώμο, πριν κάνει τη μεγάλη του αντεπίθεση και πάρει την πρώτη του νίκη μετά το περσινό Australian Open.

«Ήταν 12 δύσκολοι μήνες, αλλά αυτό τα κάνει όλα να αξίζουν», είπε ο Κοκκινάκης στη συνέντευξή του στο court. «Είχα βάλει στο μάτι αυτό το τουρνουά στην Αδελαΐδα και ήξερα ότι θα έρθω μπροστά σε ένα κατάμεστο κοινό, με όλους να με ενθαρρύνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπώ αυτό το μέρος».

Στη συνέχεια μίλησε και για το πρόβλημα που αντιμετώπισε: «Είναι κάτι που νιώθω πως το αντιμετωπίζω σε όλη μου την καριέρα. Έχω δουλέψει τόσο σκληρά απλώς και μόνο για να δώσω στον εαυτό μου μια ευκαιρία να επιστρέψω σε αυτό το court. Στο δεύτερο σετ χτύπησα ένα σερβίς και δεν ένιωσα καλά. Μιλούσα με την ομάδα μου κάθε δύο λεπτά για το αν έπρεπε να σταματήσω. Σκεφτόμουν: “Ακόμα κι αν κερδίσω, με ποιο κόστος;” Δεν ξέρω. Πάντα προσπαθώ να κερδίζω, ειδικά εδώ στην Αδελαΐδα. Δεν ξέρω αν μπορώ να συνεχίσω παραπέρα, αλλά αγαπώ αυτό το μέρος, οπότε προσπαθώ όσο καλύτερα μπορώ».

O Κοκκινάκης θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τον Γάλλο Βαλεντέν Βασερό.