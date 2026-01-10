Η κλήρωση των Τσιτσιπά και Σάκκαρη στην Αδελαΐδα

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη θα αγωνιστούν στην Αδελαΐδα (12-17/1) πριν το μεγάλο ραντεβού του Australian Open (18/1-1/2).

O κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.34) θα παίξει στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης (ATP 250) με qualifier και αν πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο, θα αναμετρηθεί με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον επικίνδυνο Καναδό Γκάμπριελ Ντιάλο και έναν παίκτη από τα προκριματικά.

Ο πιθανότερος αντίπαλός του στα προημιτελικά είναι ο Τόμι Πολ και στα ημιτελικά ο Τόμας Μάχατς.

Επικεφαλής του ταμπλό είναι ο Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα, που έχει στην πλευρά του τους Βαλεντέν Βασερό, Τάλον Γκρίκσπορ και Μπράντον Νακασίμα.

Adelaide ATP 250 Main Draw Singles pic.twitter.com/bH1V2QmkJy — Tennis Draws (@DrawsTennis) January 10, 2026

Η Σάκκαρη πήρε wild card για to 500άρι της WTA και έχει δύσκολο ματς στην πρεμιέρα, καθώς θα αναμετρηθεί με την Ντάρια Κασάτκινα. Aν πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο θα παίξει με Εκατερίνα Αλεξαντρόβα ή qualifier και η νικήτρια θα βρει στα προημιτελικά τη Λιουντμίλα Σαμσόνοβα.

Οι παίκτριες αυτές είναι στο κάτω μέρος του ταμπλό, όπου δεσπόζει η παρουσία της Μάντισον Κις, κατόχου του Australian Open

Επικεφαλής του ταμπλό είναι η Τζέσικα Πεγκούλα, που έχει μαζί της τις Μίρα Αντρέεβα, Έμα Ναβάρο και Κλάρα Τάουσον.