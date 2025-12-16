Πάει και Αδελαΐδα ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποφάσισε να αγωνιστεί σε τουρνουά και την τελευταία εβδομάδα πριν το Australian Open (18/1-1/2).

Συγκεκριμένα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα ξεκινήσει τη σεζόν στο United Cup (2-11/1) και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Αδελαΐδα για το 250άρι της ATP (12-17/1).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Adelaide International θα λάβει μέρος και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που αυτές τις μέρες κάνει την προετοιμασία του στην Αθήνα.

O 38χρονος Σέρβος έχει παίξει άλλες δύο φορές στη διοργάνωση (2007, 2023) και, μάλιστα, έχει ισάριθμα τρόπαια.