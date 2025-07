Νικάει και στα 45 της η Βίνους Γουίλιαμς! (vid)

Η 45χρονη Αμερικανίδα, άλλοτε Νο.1 στον κόσμο κάτοχος επτά Grand Slam τίτλων, έπαιξε το πρώτο της ματς μετά από περίπου 15 μήνες και νίκησε τη συμπατριώτισσά της Πέιτον Στερνς (Νο.35) με 6-3, 6-4 στον πρώτο γύρο της Ουάσινγκτον!

Η Βίνους έγινε η μεγαλύτερη σε ηλικία τενίστρια που κερδίζει ματς μετά την 47χρονη Μαρτίνα Ναβρατίλοβα το 2024 και αυτή είναι η πρώτη νίκη της μετά από σχεδόν δύο χρόνια!

«Ξέρετε, είναι το πρώτο βήμα και ο πρώτος αγώνας είναι πάντα εξαιρετικά δύσκολος», είπε h Γουίλιαμς μετά τον αγώνα. «Είναι δύσκολο να περιγράψω πόσο δύσκολο είναι να παίξεις έναν πρώτο αγώνα μετά από τόσο πολύ χρόνο διάλειμμα. Έτσι, μπαίνοντας στον αγώνα, ξέρω ότι έχω την ικανότητα να κερδίσω, αλλά το παν είναι να κερδίσεις στην πραγματικότητα. Αυτό είναι λοιπόν το καλύτερο αποτέλεσμα, να παίξω έναν καλό αγώνα και να κερδίσω. Είμαι εδώ με τους φίλους μου, την οικογένειά μου, τους ανθρώπους που αγαπώ, αλλά και τους οπαδούς, που αγαπώ και με αγαπούν, οπότε αυτή ήταν απλώς μια όμορφη βραδιά».

Η θρυλική τενίστρια θα παίξει στον δεύτερο γύρο με την Πολωνή Μαγκνταλένα Φρεχ, Νο.24 στον κόσμο.

Θυμίζουμε ότι στη διοργάνωση αγωνίζεται και η Μαρία Σάκκαρη, που θα αναμετρηθεί στη 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης (24/7) με την Έμα Ναβάρο, Νο.11 στον κόσμο. Η νικήτρια αυτού του ματς θα συναντήσει στα προημιτελικά Ναόμι Οσάκα ή Έμα Ραντουκάνου.

