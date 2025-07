Πήρε wild card για Ουάσινγκτον η Σάκκαρη

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια εξασφάλισε wild card για το Mubadala Citi DC Open και επιστρέφει στη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά το 2023, όταν είχε φτάσει στον τελικό της διοργάνωσης (έχασε από την Κόκο Γκοφ).

Η Μαρία βρισκόταν στην Ελλάδα τις τελευταίες μέρες και είχε αρχίσει την προετοιμασία της για τα hard courts, αλλά μετά τα καλά νέα θα πρέπει να φύγει άμεσα για τις ΗΠΑ, καθώς η διοργάνωση ξεκινάει τη Δευτέρα (21/7).

Επικεφαλής του ταμπλό θα είναι η Τζέσικα Πεγκούλα, ενώ wild card έχει πάρει και η Βίνους Γουίλιαμς.

Greece Lightning ⚡️ @mariasakkari returns to DC for the first time since her 2023 run to the finals!#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/ULeDTCztJC