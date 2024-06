Ανυπομονεί για το Game 5 και ο Ράις! (pic)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να πάρει μια τεράστια νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, στέλνοντας την σειρά των τελικών σε 5ο και τελευταίο ματς, το οποίο θα γίνει στο ΟΑΚΑ και θα κρίνει τον πρωταθλητή.

Είναι δεδομένο πως οι αναμετρήσεις των δύο «αιωνίων» έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όλου του μπασκετικού πλανήτη και ανάμεσα σε αυτούς που ανυπομονούν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι είναι και ο Ταϊρίς Ράις.

Ο Αμερικανός γκαρντ πέρασε στο παρελθόν από το «Τριφύλλι» και μέσα από τα social media εξέφρασε ερώτηση για το πότε είναι προγραμματισμένος ο 5ος αγώνας, ώστε να μπορέσει προφανώς να τον δει.

Δείτε το tweet του:

When is Game 5 in Greek League playoffs?