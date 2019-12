Το στοίχημα της ημέρας: Ο Παναθηναϊκός «πληγώνει» τον Ζοτς

Πολύ δυνατό παιχνίδι περιλαμβάνει η 14η αγωνιστική της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ την Φενέρμπαχτσε, που δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση και είναι στα μέτρα του.

Παιχνίδι με σπουδαία ονόματα έρχεται σε λίγες ώρες στο παρκέ του ΟΑΚΑ. Η ομάδα του Ρικ Πιτίνο θα υποδεχθεί την Φενέρμπαχτσε και τα παιχνίδια του «τριφυλλιού» με την τουρκική ομάδα είναι πάντα ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, λόγω και της παρουσίας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο των Τούρκων.

Με την άνοδο της Φενέρμπαχτσε τα τελευταία χρόνια, τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού απέναντί της έχουν χαρακτήρα ντέρμπι και προσελκύουν όλο και περισσότερο κόσμο, που βέβαια αυτή τη φορά θα είναι απόντας, λόγω της τιμωρίας του Τριφυλλιού από τη Euroleague. Ακόμη κι έτσι όμως, το παιχνίδι παρουσιάζει έντονο στοιχηματικό ενδιαφέρον με πολλές ευκαιρίες.

Προέρχονται από ήττες και οι δύο...

Λίγο πριν μπουν στο παρκέ του ΟΑΚΑ, οι δυο ομάδες έχουν πίσω τους δύο ήττες. Από τη μία ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στη Βαρκελώνη από την Μπαρτσελόνα για την Euroleague, ενώ το ίδιο συνέβη και στο ελληνικό πρωτάθλημα με αντίπαλο το Περιστέρι. Από την άλλη, η Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε και στις δυο διοργανώσεις από τον ίδιο αντίπαλο, την Αναντολού Εφές.

Ασφαλώς, οι «πράσινοι» είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα καθώς έχουν ρεκόρ 8-5, τη στιγμή που η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα τη σεζόν με ρεκόρ 5-8.

Μεγάλο ενδιαφέρον, ανάμεσα στην πληθώρα επιλογών που προσφέρει το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ, παρουσιάζουν τα ειδικά στοιχήματα.

Νικά ο Παναθηναϊκός, το παλεύει η Φενέρ

Η κατάσταση των δυο ομάδων και η εικόνα που έχουν παρουσιάσει ως τώρα την διοργάνωση δείχνει ότι ο γηπεδούχος Παναθηναϊκός θα έχει το πάνω χέρι και ειδικά με την στήριξη του κόσμου του.

Ωστόσο, η Φενέρμπαχτσε δεν θα παραδώσει εύκολα τα όπλα και γι' αυτό έχει αξία ένα ποντάρισμα σε νίκη Παναθηναϊκού με 1-5 πόντους σε απόδοση 4,50 ή 6-10 πόντους σε απόδοση 4,35 στο PameStoixima του ΟΠΑΠ.

Θα ξεσπάσει ο Ντατόμε;

Η αλήθεια είναι πως η σεζόν δεν κυλά το ίδιο καλά με τις προηγούμενες για τον Ιταλό φόργουορντ, Τζίτζι Ντατόμε. Όπως φαίνεται κι από τους αριθμούς του, όμως, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται άνοδος στο χρόνο συμμετοχής του και στην παραγωγικότητά του.

Επομένως, ίσως να έχει αξία το 2,20 με αβαντάζ +0,5 στο PameStoixima του ΟΠΑΠ, στο δικό του head to head πόντων με τον Ιωάννη Παπαπέτρου. Ο «Πάπ» είναι “σταθερά” του Παναθηναϊκού και τα πηγαίνει πολύ καλά, αλλά αφενός αποκόμισε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού από το ματς στο Περιστέρι, ενώ έχει κι ένα μεγάλο σερί αγώνων στα οποία αγωνίζεται για μεγάλο διάστημα. Ο Ιταλός μπορεί να βγει νικητής στο head to head λοιπόν. Με την ίδια λογική, μπορούμε να πάμε και στο Over 8.5 με απόδοση 1,85 στο PameStoixima του ΟΠΑΠ για τον ίδιο παίκτη.

Eιδικά για Τόμας και Ράις

Ο Ντεσόν Τόμας διανύει μία πολύ καλή χρονιά για τον Παναθηναϊκό, αλλά στα τελευταία παιχνίδια τον έχουμε δει να μην είναι σε καλή φόρμα. Είναι χαρακτηριστικό πως, στα τελευταία τρία ματς της Euroleague, έχει 2/11 τρίποντα, ενώ την Κυριακή στο Περιστέρι είχε 2/8 εντός πεδιάς και μια βδομάδα νωρίτερα 5/14 κόντρα στον Ήφαιστο. Ίσως ήρθε η ώρα για το Under 13.5 στους πόντους, που προσφέρεται στο 1.80 από το PameStoixima του ΟΠΑΠ.

Από την μεριά του, ο Ταϊρίς Ράις έχει τέσσερα σερί ματς με διψήφιο αριθμό πόντων στην Euroleague και δεν βρίσκουμε λόγο να μην συνεχίσει το σερί. Έτσι, ιντριγκάρει το Over 10.5 του Αμερικανού που προσφέρεται στο 1,85 από το PameStoixima του ΟΠΑΠ.

Eνδιαφέρον ρίσκο με ηττημένο, αλλά πρώτο σκόρερ Ντε Κολό

Συνεχίζοντας την ανάγνωση των ειδικών στοιχημάτων που προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ, το μάτι πέφτει στην κατηγορία "Νικητής αγώνα & Πρώτος σκόρερ".

Με δεδομένο πως ο Νάντο Ντε Κολό είναι ο κορυφαίος σκόρερ της Φενέρμπαχτσε, αλλά «βλέπουμε» νικητή τον Παναθηναϊκό, αξίζει να πάμε στο 3,25 του Παναθηναϊκός νικητής & Ντε Κολό πρώτος σκόρερ που προσφέρει το PameStoixima του ΟΠΑΠ.

Αντίστοιχα, όσοι πιστεύουν σε νίκη των Τούρκων, ο συνδυασμός Φενέρμπαχτσε & Ντε Κολό προσφέρεται στο 5,00 από το PameStoixima του ΟΠΑΠ.