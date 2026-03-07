Τρεις διοργανώσεις κυνηγάει η Αταλάντα, σταθερά στη 2η θέση η Ντόρτμουντ

Τρεις θέσεις χωρίζουν την Αταλάντα από την Ουντινέζε, όμως η γηπεδούχος έχει 10 βαθμούς διαφορά από την αντίπαλό της. Για την παραμονή της μοχθεί η Κολωνία, την ώρα που η Ντόρτμουντ είναι σταθερά στη δεύτερη θέση της Μπουντεσλίγκα.

Η Αταλάντα έχασε μόνο μία φορά (9 νίκες) στις 16 τελευταίες μονομαχίες της με την Ουντινέζε, με το εναντίον της 1-0 στον α’ γύρο του τρέχοντος πρωταθλήματος.

Για δέκατη σερί σεζόν η Αταλάντα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ιταλία, κινούμενη σε θέσεις Τσάμπιονς Λιγκ. Στην 9ετία αυτή έχει έρθει τέσσερις φορές 3η και δύο 4η, αποτελώντας μία σταθερή δύναμη, ειδικά στην έδρα της, όπου έχει απολογισμό 8-4-2 στο τρέχον πρωτάθλημα. Φέτος βρίσκεται και στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας, όπου την Τετάρτη πήρε 2-2 από τη Λάτσιο με γκολ στο 89’, με τον επαναληπτικό να ακολουθεί σε ενάμιση μήνα. Όμως, την Τρίτη υποδέχεται και την Μπάγερν στους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ. Η Ουντινέζε έρχεται από το 3-0 επί της Φιορεντίνα, αποτέλεσμα που διέκοψε το σερί τριών ηττών που έτρεχε ως τότε. Εδώ και 12 περιόδους τερματίζει στο δεύτερο μισό της κατάταξης και στα μέσα του βαθμολογικού πίνακα κινείται όλη τη σεζόν και φέτος. Απών ο αμυντικός Μπέρτολα. Έχοντας βρει δίχτυα στις 4/6 τελευταίες παρουσίες τους στο Μπέργκαμο, οι «Φριουλάνι» έχουν τα φόντα να συμβάλουν στο σκορ ξανά, απέναντι στην πιο δυναμική και φαβορί Αταλάντα.

Με γκολ που δέχτηκε στο 55’ και το 95’ η Κολωνία έχασε με 2-0 στο Άουγκσμπουργκ και έφτασε τις 12 ήττες σε διπλάσιες αγωνιστικές. Βασικός για πρώτη φορά μετά από 5 εβδομάδες αγωνίστηκε ο 20χρονος Άγγλος αμυντικός Σίμπσον-Πούσεϊ που ήρθε τον Γενάρη από τη Σέλτικ. Διαθέτει την πιο παραγωγική επίθεση από τις ομάδες που βρίσκονται στο δεύτερο μισό της κατάταξης, με 33 γκολ. Για δεύτερο σερί ματς μένει εκτός ο Νορβηγός Σεμπούλονσεν, όπως και ο Ελβετός συμπαίκτης του στην άμυνα, Σμιντ. Βρήκε δίχτυα στους 12/13 φετινούς εντός έδρας αγώνες της. Η Ντόρτμουντ ισοφάρισε στο 83’ σε 2-2 την Μπάγερν το Σάββατο, όμως τέσσερα λεπτά αργότερα δέχτηκε και τρίτο γκολ και είδε την αντίπαλό της να αποσπάται με διψήφιο αριθμό πόντων στην κορυφή. Έχοντας αποκλειστεί στο Τσάμπιονς Λιγκ από την Αταλάντα και στο Κύπελλο από τη Λεβερκούζεν, είναι αφοσιωμένη έως το τέλος στο πρωτάθλημα. Ο αμυντικός Ζούλε εξακολουθεί να απουσιάζει, όπως και ο Ιταλός μπακ Μάνε.

Η Ντόρτμουντ έχει την καλύτερη επίθεση μετά την Μπάγερν, ενώ μετράει και 4 σερί νίκες επί της αποψινής της αντιπάλου. Η συνέπεια, από την άλλη, της Κολωνίας στο σκοράρισμα όταν παίζει στην πόλη της, οδηγούν σε ένα καλοπληρωμένο combo.

381. ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 1&G 3,50

387. ΚΟΛΩΝΙΑ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2&G 3,25