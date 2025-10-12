Betsson: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*!

O Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (12/10/2025, 19:00) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της regular season της GBL. Στο ντέρμπι αιωνίων στο μπάσκετ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός τα προγνωστικά είναι συγκλονιστικά.

O Ολυμπιακός κι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ άρχισαν το πρωτάθλημα Ελλάδας με επιτυχίες και η μεταξύ τους αναμέτρηση έχει τεράστια βαθμολογική, αλλά και ψυχολογική σημασία καθώς οι δύο ομάδες θεωρούν πως η νίκη σ’ αυτό το ματς είναι μονόδρομος.

Στο ντέρμπι τα προγνωστικά έχουν μοιράσει τους ρόλους του φαβορί και του αουτσάιντερ. Τα στατιστικά και η παράδοση προσθέτουν τη δική τους διάσταση στην ανάλυση της αναμέτρησης, αλλά υπάρχουν κι άλλα στοιχεία που είναι επίσης πολύ σημαντικά, ιδίως τόσο νωρίς στη σεζόν. Στην Betsson το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός έχει άκρως ελκυστικές αποδόσεις, που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς παίκτες.

Έτσι, το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στο μπάσκετ γι’ αυτή την αγωνιστική περίοδο είναι μια καλή ευκαιρία να αξιολογήσουμε καλύτερα τις κινήσεις των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός μπήκε καλά στο ελληνικό πρωτάθλημα και νίκησε με 100-81 το Μαρούσι εκτός έδρας. Τώρα, στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός το στοίχημα είναι να κάνει το 2/2 και να βάλει τις βάσεις για να έχει το απόλυτο πλεονέκτημα στα playoffs.

Στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός βρίσκεις πλούσια ειδικά στοιχήματα σε τεράστια γκάμα αγορών. Αυτό, άλλωστε, είναι το απόλυτο ντέρμπι στο μπάσκετ κι ο Παναθηναϊκός θέλει να αλώσει το «ΣΕΦ» και να πάρει το πάνω χέρι στην κούρσα της κανονικής περιόδου της GBL.

To στοίχημα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν είναι να δείξει πως δένει γρήγορα μετά τις σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις που έκανε. Ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα νίκησε με 93-83 τον ΠΑΟΚ εντός έδρας.

Για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός οι αποδόσεις έχουν σε πρώτο πλάνο τους ερυθρόλευκους για να πάρουν τη νίκη. Ο άσος του Ολυμπιακού προσφέρεται στο 1,75** και το διπλό του Παναθηναϊκού ανέρχεται στο 2,14** στην πλατφόρμα της Betsson.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και το ενδεχόμενο της παράτασης. Παράλληλα, είναι διαθέσιμο και το εργαλείο Bet Builder, η πιο δημοφιλής λειτουργία των τελευταίων ετών, με την οποία μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου κουπόνι, με διαφορετικές αγορές από τον ίδιο αγώνα.

Στην αναβαθμισμένη και πάντοτε αξιόπιστη στοιχηματική πλατφόρμα της Betsson, όπου ένα στοίχημα μπορεί να κάνει τη διαφορά, ανακαλύπτεις ανεπανάληπτες προσφορές* σε αμέτρητες αγορές και με ασυναγώνιστες αποδόσεις.

Στο Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκός, το Over 161 συνολικοί πόντοι με παράταση βρίσκεται στο 1,88, ενώ την ίδια στιγμή το αντίστοιχο Under φτάνει στο 1,86.

Επίσης στην Betsson θα βρείτε Ενισχυμένες Αποδόσεις για το μεγάλο ντέρμπι του Φαλήρου και ξεχωριστά ειδικά παικτών (πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ κτλ).

Όσο για το στοίχημα της κατάκτησης του τίτλου, να σημειώσουμε πως ο Ολυμπιακός δίνεται στο 1,90** κι ο Παναθηναϊκός στο 2,00** στην πλατφόρμα της Betsson.

Το μεγάλο ντέρμπι της Basket League πλησιάζει, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 στις 19:00. Η προϊστορία δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις με 120 νίκες, ενώ ο Ολυμπιακός μετρά 102.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2, ώστε όλοι οι φίλοι του μπάσκετ να παρακολουθήσουν τη μάχη των «αιωνίων».

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στη GBL περιλαμβάνει τα παιχνίδια Άρης Betsson BC – Κολοσσός Ρόδου (11/10), Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι (11/10), ΠΑΟΚ – Ηρακλής (11/10), ΑΕΚ – Πανιώνιος (12/10), Περιστέρι – Μύκονος Betsson BC (12/10) και φυσικά το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (12/10).

