Χάλκινο μετάλλιο στη Βουδαπέστη για το χρυσό παιδί της πυγμαχίας, Ζαχαρία Μυλωνά

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πυγμαχίας U23 ανέβηκε ο Ζαχαρίας Μυλωνάς.

Μια ακόμη μεγάλη επιτυχία πανηγύρισε ο ταλαντούχος πυγμάχος Ζαχαρίας Μυλωνάς, καθώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πυγμαχίας U23, που διεξήχθη στη Βουδαπέστη.

Ο Ζαχαρίας Μυλωνάς του Golden Corner έκανε μια πολύ καλή πορεία στη διοργάνωση, παρόλο που δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό της κατηγορίας των 70 κιλών. Στον ημιτελικό με τον Γεωργιανό Λούκα Νικαμπάτζε έδωσε έναν σκληρό και υψηλού επιπέδου αγώνα, απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο, δείχνοντας ότι διαθέτει καρδιά πρωταθλητή και ότι η πορεία του μόνο ανοδική μπορεί να είναι.

Το χάλκινο μετάλλιο είναι η επιβράβευση της προσπάθειας, αλλά και η υπόσχεση για μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.

Η αποστολή της εθνικής ομάδας πυγμαχίας, όπου εκτός από τον Μυλωνά κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο η Αντωνία Γιαννακοπούλου και το χάλκινο η Βασιλική Σταυρίδου επέστρεψαν χθες από την Ουγγαρία.