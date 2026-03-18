Με πολυφωνία στην επίθεση ο Εθνικός «καθάρισε» τον ΝΟ Χανίων

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εθνικός, επικρατώντας με 17-8 του ΝΟ Χανίων στο κολυμβητήριο του Πειραιά, για τη 17η αγωνιστική της Waterpolo League Γυναικών, έχοντας δέκα διαφορετικές σκόρερ στον αγώνα.

Η αναμέτρηση κρίθηκε ουσιαστικά στο τρίτο οκτάλεπτο, όπου οι γηπεδούχες «έτρεξαν» επιμέρους σκορ 5-1, διευρύνοντας τη διαφορά και παίρνοντας τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Η υπεροχή τους συνεχίστηκε και στο φινάλε, όπου με νέο 5-1 «σφράγισαν» τη νίκη με άνεση.

Οι δύο ομάδες στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Εθνικός έχει μπροστά του τη ρεβάνς με την Παλανουότο στην Ιταλία (28/3), διεκδικώντας την πρόκριση στο Final-4 του Euro Cup, μετά την ήττα με 9-8 στο πρώτο παιχνίδι.

Από την άλλη, ο ΝΟ Χανίων θα συμμετάσχει στο Final-8 του Conference Cup, που θα διεξαχθεί στη Νέα Σμύρνη από τις 26 έως τις 29 Μαρτίου.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 5-1, 3-2, 6-3

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.