Ένας Παναθηναϊκός χρειαζόταν για να ξεβράσει η πισίνα την αλαζονεία και την ασυδοσία ετών…

Οι «πράσινοι» έχασαν στις λεπτομέρειες, αλλά στην ουσία κέρδισαν πολλά περισσότερα τόσο αυτοί όσο και η ίδια η υδατοσφαίριση. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Η ιστορία στον αθλητισμό, γράφεται μέσα από σημαντικές αντιπαλότητες. Δίπολα τα οποία μέσω των διαφορών τους, αύξησαν τη δυναμική τους και μαζί τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιήθηκαν. Στον αθλητισμό ισχύει ακόμη περισσότερο αυτό.

Το άθλημα της υδατοσφαίρισης, ουσιαστικά δεν έχει βιώσει ποτέ μια ανάλογη κατάσταση. Ο Ολυμπιακός είναι ο μόνος μεγάλος σύλλογος που δραστηριοποιήθηκε στο βάθος των ετών και γι’ αυτό είχε σημαντικές επιτυχίες. Στο παρελθόν ο Εθνικός ήταν τεράστια δύναμη στο χώρο, όμως χωρίς την δυναμική ενός εκ των κορυφαίων συλλόγων της χώρας.

Το ίδιο ίσχυε και τις περιόδους που ήταν πανίσχυρες η Βουλιαγμένη και η Γλυφάδα. Ομάδες στις οποίες έβγαζε το καπέλο κάθε φίλαθλος, χωρίς όμως να είναι τα μεγέθη του αθλητισμού που θα προκαλέσουν το μεγάλο ενδιαφέρον στο σπορ. Και μιλάμε για άθλημα το οποίο ταιριάζει στους Έλληνες και έχουμε ζήσει μεγάλες επιτυχίες.

Ειδικά τα τελευταία χρόνια, ο Ολυμπιακός… τρέχει μόνος του. Βάζει 1,5-2 εκατ ετησίως και καυχιέται που κερδίζει ομάδες με 200.000 ευρώ ή 400.000 των βασικών ανταγωνιστών του.

Συνέπεια αυτού, είναι να περιστρέφεται το ίδιο το άθλημα γύρω του. Η διαιτησία αισθάνεται την ανάγκη να τον προστατεύσει. Όσοι μεταδίδουν το σπορ, θέλοντας και μη συμπεριφέρονται σαν οπαδοί του. Οι αντίπαλες ομάδες δεν μπορούσαν καν να αντιδράσουν σε όλη αυτή την κατάσταση, γιατί έτσι κι αλλιώς η διαφορά δυναμικότητας ήταν τεράστια.

Ο τελικός Κυπέλλου έδειξε πόσο διαφορετικά γίνονται τα πράγματα όταν παρουσιάζεται ένας ισάξιος σε μέγεθος απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη δύναμη στην υδατοσφαίριση, που μπορεί να προσφέρει ένα δίπολο που θα εκτοξεύσει το ίδιο το πόλο. Σε μια μεταβατική σεζόν, οι «πράσινοι» έπαιξαν ως ίσοι και μπορεί να άξιζαν το τρόπαιο. Τελικά το πήρε ο σαφώς πιο έμπειρος Ολυμπιακός, με ένα γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Στις λεπτομέρειες.

Στις αποφάσεις αν θέλετε. Στις αποβολές, καθώς όλες οι κρίσιμες αποφάσεις στο φινάλε πήγαν στην πλευρά των «ερυθρόλευκων». Από συνήθεια ο σπίκερ πανηγύριζε λες και απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν… η Φερεντσβάρος. Μπορεί να μπερδεύτηκε από τα πράσινα χρόνιαώματα αλλά στην ΕΡΤ οφείλουν να του υπενθυμίσουν ότι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού δεν ήταν από την Βουδαπέστη αλλά από την Αθήνα.

Ένα ολόκληρο άθλημα, θεωρεί πως πρέπει απλά να υπηρετεί τον Ολυμπιακό. Ξαφνικά έρχεται ένας τεράστιος σύλλογος να υπενθυμίσει πως υπάρχει ανταγωνισμός. Ο Παναθηναϊκός είναι το κλαμπ που έχει τη δυναμική για να αλλάξει τα δεδομένα στο πόλο.

Οι αθλητές δεν θα παίζουν γνωρίζοντας πως το… ταβάνι τους είναι ο Ολυμπιακός. Οι διαιτητές δεν θα σφυρίζουν ξέροντας ποιος θα κατακτήσει, ποιος θα νικήσει ό,τι και να γίνει. Οι μεταδόσεις δεν θα είναι αποθεωτικές καθώς δεν υπάρχει κάτι άλλο να αποθεωθεί στο άθλημα.

Ο Παναθηναϊκός απέδειξε σε αυτόν τον τελικό, τι πρέπει να αλλάξει στο άθλημα. Και μόνο η παρουσία του αρκεί. Για να… ταράξει τα νερά, φέρνοντας ανταγωνισμό και ένα δίπολο που κανείς δεν περίμενε πως θα έχουμε. Τόσο γρήγορα μάλιστα.

Τόσο γρήγορα ένα ολόκληρο σύστημα ξεγυμνώθηκε. Αγχώθηκε, πιέστηκε, κατάλαβε πως είναι ίσως μια τελευταία ευκαιρία για εύκολη επικράτηση κι όμως ο Παναθηναϊκός τους έβγαλε το λάδι. Εντός κι εκτός πισίνας.

Νομοτελειακά το τέλος όλων αυτών πλησιάζει. Το προηγούμενο καλοκαίρι έγιναν τα πρώτα βήματα, τα επόμενα έρχονται προσεχώς. Και τότε θα κοπεί πάλι η… μαγκιά όλων. Η μαγκιά να δηλώνεις πως γ… αντιπάλους με το μισό μπάτζετ. Η ιστορία στα υπόλοιπα αθλήματα θα έπρεπε να τους διδάσκει ότι όπου οι προϋπολογισμοί εξισορρόπησαν, όλα άλλαξαν. Η αλαζονεία και η ασυδοσία όλων θα πληρωθεί μέσα στην πισίνα, είναι απλά θέμα χρόνου.