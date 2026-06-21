«Εντάξει, έχασα»: Η μέρα που ο θρυλικός Δημήτρης Παπαδόπουλος συνέλαβε τον φαντομά, Βασίλη Παλαιοκώστα

Με τον δικό του τρόπο

Στην κηδεία του Δημήτρη Παπαδόπουλου ήταν μια ετερόκλητη πομπή που τον συνόδευσε στην τελευταία κατοικία του στην Τούμπα. Οι «χαρλεάδες» που τίμησαν την μνήμη ενός «δικού» τους old school μηχανόβιου και λίγο πιο μπροστά οι μοτοσυκλέτες της αστυνομίας που εκείνη την ημέρα αποχαιρέτησαν έναν θρύλο του σώματος ο οποίος ανάμεσα σε άλλα είχε εξελιχθεί στη Νέμεση του διαβόητου κακοποιού Βασίλη Παλαιοκώστα.