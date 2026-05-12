Βελτιωμένη η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη, στη Γερμανία το επόμενο στάδιο -Η αντίδρασή του στην ερώτηση του πρωθυπουργού

Σε πολύ βελτιωμένη κατάσταση βρίσκεται πλέον η υγεία του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη.

Tην Δευτέρα (11/5) ο Γιώργος Μυλωνάκης βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο Κέντρο Αποκατάστασης στη Γερμανία, μετά από πολυήμερη «σκληρή» μάχη την οποία έδωσε μαζί με τους θεράποντες γιατρούς του στη ΜΕΘ, εξαιτίας της ρήξης του ανευρύσματος εγκεφάλου, την οποία υπέστη το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida.gr, ο Γιώργος Μυλωνάκης διαθέτει πλέον κινητικότητα στα άνω και τα κάτω άκρα, ενώ επικοινωνεί με το περιβάλλον του. Δεν μπορεί, βεβαίως, να μιλήσει ακόμη, καθώς έχει την τραχειοστομία - και μόνο για αυτόν τον λόγο.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida.gr, πριν αναχωρήσει σήμερα ο πρωθυπουργός από τη ΜΕΘ, μετά το πέρας άλλης μίας επίσκεψής του στον υφυπουργό και πολύ στενό συνεργάτη του, ο Γιώργος Μυλωνάκης σήκωσε το χέρι σε γροθιά με τον αντίχειρα υψωμένο, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον ρώτησε «πώς είναι και πώς νιώθει»,

Πηγή: iefimerida.gr