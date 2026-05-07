Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΛΛΑΔΑ Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Χιλιάδες αιτήσεις από μη δικαιούχους -Μέχρι και από... εισοδηματίες με 80.000 τον χρόνο 07-05-2026 17:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στην τελική ευθεία o Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027 της ΔΥΠΑ, τα επόμενα 24ωρα αναμένονται τα προσωρινά αποτελέσματα. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ στο iefimerida.gr Το ΠΑΣΟΚ επιστρατεύει την οικογένεια Παπανδρέου για να σώσει ό,τι σώζεται instanews.gr Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Ραντεβού στα δικαστήρια σε όποιον διαδίδει ψεύδη για χωρισμό με τον Μάστορα dailymedia.gr Θα μπορούσε να είναι σούπερ: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του νο1 του Netflix menshouse.gr Ποιος θα το φανταζόταν; Σε ταινίες και καρτούν ο Γιώργος Μαζωνάκης; dailymedia.gr Αστακαμαρονάδα στη μισή τιμή: Στο μικροσκοπικό νησί που δεν πατάνε οι «φασαίοι» η σεζόν κρατάει 30 μέρες menshouse.gr Βίντεο-ανάλυση: Ευλογία τέτοιοι παίκτες, κατάρα τέτοια νοοτροπία για τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Χρειάζεται και έναν Ντε Φράι στο κέντρο menshouse.gr Χτυπά τον Τσίπρα μήπως και τον πονέσει: Τα καρφιά του ΠΑΣΟΚ instanews.gr Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Χιλιάδες αιτήσεις από μη δικαιούχους -Μέχρι και από... εισοδηματίες με 80.000 τον χρόνο SHARE