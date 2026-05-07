Στην τελική ευθεία o Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027 της ΔΥΠΑ, τα επόμενα 24ωρα αναμένονται τα προσωρινά αποτελέσματα.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Χιλιάδες αιτήσεις από μη δικαιούχους -Μέχρι και από... εισοδηματίες με 80.000 τον χρόνο