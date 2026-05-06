Ένοχος ο Παύλος Πολάκης για συκοφαντική δυσφήμιση του Σταμάτη Πουλή – Το Εφετείο του επέβαλε 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή

«Ο εκβιασμός δεν πέρασε και εμείς οφείλουμε να καταδικάσουμε πολιτικά και στην κάλπη αυτές τις συμπεριφορές, ώστε να μην τις ξαναζήσουμε ποτέ», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης κρίθηκε από το Εφετείο ένοχος για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατά του Σταμάτη Πουλή του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Το Εφετείο επέβαλε στον Παύλο Πολάκη ποινή 5 μηνών φυλάκισης με αναστολή, ενώ ο Σταμάτης Πούλης με ανάρτησή του ανέφερε πως κρίθηκε ομόφωνα ένοχος.

Συγκεκριμένα όπως τονίζει στην ανάρτησή του «ο Παύλος Πολάκης κηρύχθηκε ομόφωνα και τελεσίδικα ένοχος.

Για το αδίκημα της συκοφαντικής δύσφήμισης εναντίον μου!

Ποινή 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή.

Πλέον υπάρχει μείζον πολιτικό θέμα τόσο για τον ίδιο τον Πολάκη όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ».

Πηγή: newsit.gr