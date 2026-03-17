Δολοφονία Κλεομένη: «Όταν δείτε με ποιους επικοινωνούσε ο δράστης θα μείνετε άφωνοι» (vid)

Απόλυτα ξεκάθαρος ο δικηγόρος της οικογένειας του Κλεομένη, έκανε λόγο για ανθρώπους που είναι γνωστοί στη Θεσσαλονίκη.

Σε μία πολύ σημαντική αποκάλυψη προχώρησε ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου Κλεομένη, Νίκος Αλεξανδρής, μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του Open.

«Όταν θα δούμε, με ποιους επικοινωνούσε ο δράστης πριν, κατά και μετά το επεισόδιο, ίσως μείνουν όλοι άφωνοι. Θα φωτιστούν οι ρόλοι συγκεκριμένων ανθρώπων της Θεσσαλονίκης. Προσώπων που είναι πολύ γνωστά, με αρνητική χροιά, στην πόλη της Θεσσαλονίκης” ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του, όπως μπορείτε να δείτε και να ακούσετε στο παρακάτω βίντεο!