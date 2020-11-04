LIVE LIVE 04-11-2020 18:00 GENOA CFC 0 0 <% getScoreHome(773688) %> <% getScoreAway(773688) %> TORINO FC Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Genoa CFC - Torino FC ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΙΤΑΛΙΑΣ Κύπελλο Ιταλίας: Στα πέναλτι η Βερόνα, παράταση χρειάστηκε η Τορίνο για την πρόκριση 29-10-2020 05:29 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Προς αναβολή το Τζένοα-Τορίνο λόγω κορωνοϊού 30-09-2020 03:36 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Τριάρα και σε μπελάδες η Τζένοα 16-07-2020 22:33 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE SERIE A TORINO FC 0 <% getScoreHome(738820) %> GENOA CFC 0 <% getScoreAway(738820) %> SERIE A «Περίπατος» για Πάρμα με Τζένοα, δύσκολα η Τορίνο λύγισε την Ουντινέζε (vid) 24-06-2020 01:30 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Έξι ομάδες της Serie A δεν θέλουν να παίξουν ξανά φέτος 04-04-2020 06:35 0 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ