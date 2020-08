Ανσαριφάρντ: «Πάμε ΑΕΚάρα μου» (pic)

View this post on Instagram

I am so glad i had the opportunity to join AEK family for the next three years. I know how important our team is to our fans (21) and so my promise is to love and care for this team they way you all have. Its a new beginning with a lot of hard work involved and lots of goals to accomplish. PAME AEKARA MOU 💛🖤🦅💛🖤🦅💛🖤🦅💛🖤 @aekfc_official @aekfc_official با سلام خدمت همه هوادارن فوتبال ، بسيار سپاسگزارم از پيامهاى تبريك و دلگرمى كه تو اين چند روز به بنده حقير داشتين. اميدوارم در تيم جديدم آإك آتن بهترين اتفاقهاى فوتبالى رو رقم بزنم و باعث سربلندى كشور عزيزم ايران بشم.