Ο Έλληνας για τον οποίο μιλάει όλη η Τουρκία

Σκόραρε και στο δεύτερο του παιχνίδι με την Τσορούμ, κάνοντας εμφάνιση καριέρας!

Δεν ήταν απλώς ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου. Ήταν εμφάνιση για MVP ολόκληρης της αγωνιστικής!

Γιατί το λέμε αυτό;