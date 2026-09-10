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Ο Έλληνας για τον οποίο μιλάει όλη η Τουρκία

Ποδόσφαιρο
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Σκόραρε και στο δεύτερο του παιχνίδι με την Τσορούμ, κάνοντας εμφάνιση καριέρας!

Δεν ήταν απλώς ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου. Ήταν εμφάνιση για MVP ολόκληρης της αγωνιστικής!

Γιατί το λέμε αυτό; 

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Ο Έλληνας για τον οποίο μιλάει όλη η Τουρκία