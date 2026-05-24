Ξανά στα σαλόνια του ισπανικού ποδοσφαίρου η Super Depor!

Η Λα Κορούνια επικράτησε με 0-2 στην έδρα της Βαγιαδολίδ και επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στην Primera Division.

Την ίδια στιγμή, το δικό της δράμα ζει μία άλλη ιστορική ισπανική ομάδα. Η Σαραγόσα με τα 6 κύπελλα και τα 2 ευρωπαϊκά υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία για πρώτη φορά μετά το 1949 σε μία σοκαριστική εξέλιξη για την ομάδα της Αραγονίας.