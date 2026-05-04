Εβγκένι Κοσέλεφ: Το προφίλ του «αθόρυβου» παράγοντα που έκανε check in στην Τούμπα

Το SDNA κάνει focus στον Ουκρανό παράγοντα, μια ιδιαίτερη περίπτωση στελέχους που κινείται μακριά από τα φώτα, με σημαντική προϋπηρεσία σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ.

Η παρουσία του Εβγκένι Κοσέλεφ σε σουίτα της Τούμπας στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (3/5) δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο Ουκρανός παράγοντας δεν αποτελεί μια κλασική περίπτωση Sport Director ή τεχνικού διευθυντή που κινείται στο προσκήνιο.

Αντιθέτως, πρόκειται για στέλεχος με βαθιά γνώση της εσωτερικής λειτουργίας ενός ποδοσφαιρικού οργανισμού, έχοντας διαγράψει πολυετή πορεία σε σημαντικά κλαμπ της Ευρώπης.

Η πιο πρόσφατη στάση της καριέρας του ήταν στη Μαρσέιγ, όπου από το 2022 έως το 2024 κατείχε τον ρόλο του Head of Football Operations.

Στην ομάδα της Μασσαλίας είχε την ευθύνη για τον συντονισμό της καθημερινής λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος, λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος μεταξύ προπονητικού επιτελείου, διοίκησης και οργανωτικών δομών, σε ένα περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων και έντονης πίεσης.

Πριν από τη θητεία του στη Γαλλία, είχε μακρά παρουσία στη Ζενίτ, όπου συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη των εσωτερικών διαδικασιών του συλλόγου, αλλά και στη σύνδεση της ακαδημίας με την πρώτη ομάδα.

Ο ρόλος του ήταν κομβικός στη δημιουργία ενός πιο «εταιρικού» και οργανωμένου μοντέλου λειτουργίας, που αποτέλεσε βάση για τη σταθερότητα του συλλόγου της Αγίας Πετρούπολης σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εμπερία διαθέτει και από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, έναν σύλλογο με ξεκάθαρη ταυτότητα στο scouting και την ανάπτυξη ποδοσφαιριστών.

Εκεί, ο Κοσέλεφ είχε ρόλο υποστήριξης στη δομή που συνδέει το διεθνές scouting με την εξέλιξη και ανάδειξη παικτών, συμβάλλοντας στη λειτουργία ενός από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα παραγωγής υπεραξίας στην Ευρώπη.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ίδιος παραμένει μια «low profile» προσωπικότητα, χωρίς έντονη παρουσία στα media ή δημόσιες τοποθετήσεις, κάτι που εξηγεί και την απουσία του από τη συνήθη μεταγραφική φημολογία που αφορά στελέχη αντίστοιχου επιπέδου.