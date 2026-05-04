Κοσέλεφ: Το πρόσωπο που βρέθηκε στην σουίτα του ΠΑΟΚ

Ο Εβγκένι Κοσέλεφ βρέθηκε εχθές (3/5) στη σουίτα της Τούμπας και παρακολούθησε από κοντά το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, μια παρουσία που δεν πέρασε απαρατήρητη...

Ο Ουκρανός διαθέτει σημαντική εμπειρία από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχοντας διατελέσει επιτελικούς ρόλους σε Σαχτάρ, Ζενίτ και Μαρσέιγ, με τελευταία του θητεία στον γαλλικό σύλλογο από το καλοκαίρι του 2022 έως το καλοκαίρι του 2024, ως Head of Football Operations.

Βρέθηκε στην Τούμπα ως προσκεκλημένος της οικογένειας Σαββίδη, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ σχετικά με τον ρόλο ή τον λόγο της επίσκεψής του: «Ουδέν σχόλιο».

Ωστόσο, το γενικότερο κλίμα που διαμορφώνεται στην ομάδα, μετά και τις συζητήσεις της περασμένης εβδομάδας και τη συνέντευξη του Ανδρέα Παπαμιμίκου, δείχνει πως υπάρχει κινητικότητα και προεργασία γύρω από πιθανές αλλαγές και αναδιαρθρώσεις σε διάφορα επίπεδα του οργανισμού.

Όλα αυτά παραμένουν σε επίπεδο διερεύνησης και σχεδιασμού, με τις τελικές αποφάσεις και τις όποιες εξελίξεις να τοποθετούνται χρονικά μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας και την 17η του Μάη.