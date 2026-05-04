Η ΑΕΚ έχει στα χέρια της το... δεύτερο καλύτερο σενάριο και την πιο ισχυρή δομή σαν ομάδα 

Με μια νίκη ιδανικά χθες, ουσιαστικά θα είχε τελειώσει την υπόθεση τίτλος στα μέσα της διαδρομής. Το... δεύτερο καλύτερο σενάριο, είναι αυτό που έχει στα χέρια της, να σηκώσει πρωτάθλημα από την 4η αγωνιστική. Δεν το λες και άσχημα, συγκριτικά με το πως ξεκίνησε και το πως έχει κυλήσει η διαδικασία των πλέι οφ...

Η ΑΕΚ μπήκε με συν δύο στη λήξη της κανονικής διάρκειας μετά τις απρόσμενες γκέλες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ την τελευταία αγωνιστική και πήγε τη διαφορά στους πέντε νικώντας και τους δυο στο ξεκίνημα της διαδικασίας. Οι πέντε έγιναν έξι μετά τα χθεσινά αποτελέσματα και την επόμενη αγωνιστική μια αλληλοεξουδετέρωση στο Καραϊσκάκη που μοιάζει πιθανή, θα σημαίνει πως με νίκη δίκη της, θα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια.

Για να την πετύχει αυτή τη νίκη βέβαια, θα πρέπει να φτύσει αίμα απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που όπως είπε και ο Νίκολιτς δεν είναι... ντεκόρ και παίζει για την περηφάνια του. Το είδαμε και χθες. Όταν επήλθε μια χαλαρότητα στην ΑΕΚ και θεώρησε πως τώρα «το έχει» παίζοντας με παίκτη παραπάνω εμφάνισε αδυναμίες που δεν μας της είχε δείξει. Έφαγε μέσα σε δέκα λεπτά στο τέλος όσες φάσεις είχε φάει σε 180 με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και αυτό είναι ένα δείγμα του πόσο εύθραυστα είναι τα πράγματα.

Όπως εύθραυστα ήταν τα πράγματα και στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό να δείχνει στο πρώτο μέρος ότι έχει την ενέργεια να το γυρίσει απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ ευάλωτο ανασταλτικά, μέχρι που εμφανίστηκε ο Κωνσταντέλιας και με δυο στιγμές υψηλής ποιότητας έκρινε το ντέρμπι. Οι στιγμές ήταν αυτές που καθόρισαν τα πράγματα και στη Λεωφόρο. Η ΑΕΚ είναι ξεκάθαρο ότι υστέρησε σε έναν βασικό τομέα στον οποίο είχε πάρει άριστα στα δυο προηγούμενα παιχνίδια, αυτόν της εκτελεσης.

Η Ένωση έχει δημιουργήσει τουλάχιστον τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες για γκολ στο πρώτο 45λεπτο: Τελείωμα Περέιρα από την μικρή περιοχή, δοκάρι Κοϊτά, προβολή Μουκουντί/κεφαλιά Μουκουντί, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο έχει το χαμένο τετ-α-τετ του Βάργκα και την φωτοβολίδα του Ζοάο Μάριο όπου η μπάλα πήγαινε στο παραθυράκι αλλά ο ανίκητος Λαφόντ είχε απάντηση και στα δυο. Είναι στο σύνολο τουλάχιστον έξι μεγάλες στιγμές που μέσα στη Λεωφόρο δεν τις βρίσκεις εύκολα έστω και αν ο Παναθηναϊκός έπαιζε από νωρίς με παίκτη λιγότερο αν και εν τέλει όπως αποδείχτηκε αυτό τον βόλεψε καθώς έκανε το αγαπημένο του παιχνίδι, το παιχνίδι με το οποίο έχει πάρει όλα τα μεγάλα του αποτελέσματα.

Αυτή η αδυναμία της ΑΕΚ να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιούργησε λοιπόν ήταν ο βασικότερος παράγοντας για να μην πάρει το διπλό. Τα πράγματα όπως είπε και ο Ρέλβας δεν έρχονται πάντα όπως τα θες. Στα μάτια τα δικά μου πάντως, ανεξάρτητα με την όποια αδυναμία υπήρξε χθες στη Λεωφόρο και με βάση τα όσα είδα στην Τούμπα επιβεβαιώθηκε ένα στοιχείο που αποτελεί εδώ και καιρό το πιο ισχυρό ατού της ΑΕΚ.

Είναι η ομάδα με την πιο ισχυρή δομή στο πρωτάθλημα. Είναι η ομάδα που βγάζει στο γήπεδο πιο έντονα από κάθε άλλον και σε μεγαλύτερη διάρκεια, τον ποδοσφαιρικό της χαρακτήρα. Την ποδοσφαιρική της ταυτότητα. Και μοιάζει να είναι λιγότερο ευάλωτη από τους άλλους, είτε πνευματικά είτε αγωνιστικά, σε διαστήματα κραδασμών.

Έχει σταθερότητα και μια σχεδόν μόνιμη κόμπακτ εικόνα σαν γκρουπ σε όλες τις διαστάσεις κάτι που βλέπουμε όχι μόνον τώρα αλλά σε όλη την εξέλιξη της σεζόν. Γι' αυτό άλλωστε και έχει να χάσει από τον περασμένο Οκτώβρη στο πρωτάθλημα - σχεδόν 6,5 μήνες (!) - γι' αυτό είναι πρωτοπόρος, γι' αυτό είναι στο συν έξι τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε, γι' αυτό έχει μηδέν παθητικό στα τρία πρώτα παιχνίδια των πλέι οφ, την ώρα που οι ανταγωνιστές της για τον τίτλο έχουν δεχτεί από τέσσερα τέρματα. Όλα αυτά τα έχτισαν κομμάτι-κομμάτι Νίκολιτς και ποδοσφαιριστές και πλέον καλούνται να κάνουν και το τελευταίο βήμα για κάτι που όταν ξεκίναγε η χρονιά έμοιαζε πολύ μακρινό σχεδόν ανέφικτο.