Μπενίτεθ: «Του χρόνου θα παλέψουμε για τον τίτλο, έτσι έγιναν οι μεταγραφές του Ιανουαρίου»

Αποκαλυπτική συνέντευξη Τύπου από τον Ράφα Μπενίτεθ, για το «αύριο» του Παναθηναϊκού, τις μεταγραφές του Ιανουαρίου και πολλά ακόμα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είπε πολλά και ενδιαφέροντα μετά την ισοπαλία του «Τριφυλλιού» με την ΑΕΚ, μιλώντας κυρίως για την επόμενη μέρα του συλλόγου.

Εξήγησε πώς έγιναν οι μεταγραφές του Ιανουαρίου, αναφέρθηκε στις σχέσεις του με τους Κορόνα και Κοτσόλη και τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός την επόμενη σεζόν θα είναι ικανός να διεκδικήσει τον τίτλο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Για τον Παναθηναϊκό η χρονιά ουσιαστικά ολοκληρώθηκε, αφού έχει τερματίσει οριστικά 4ος. Είναι μια αποτυχημένη χρονιά. Στα 3 πρώτα ματς των Play-Offs η ομάδα δεν έχει πετύχει γκολ. Απόψε μετά την αποβολή η εικόνα του ήταν η καλύτερη στην διαδικασία αυτή. Μπορεί το «Τριφύλλι» με αυτή την στρατηγική να έχει ελπίδες για κάτι σπουδαίο τα επόμενα χρόνια; Τι πρέπει να αλλάξει για να είναι όσο ανταγωνιστική την είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο;

«Υπάρχουν δύο τρόποι να βελτιωθούμε. Ο ένας είναι να είσαι πολύ συναισθηματικός. Να μπορέσεις να είσαι τόσο δυνατός ώστε να κερδίσεις όλες τις μονομαχίες. Ο άλλος είναι να έχεις μια ξεκάθαρη ιδέα, ένα πλάνο και να το ακολουθείς ό,τι και να γίνει. Όταν ήρθα εδώ, μου είπαν ότι ο στόχος είναι η επόμενη χρονιά γιατί η φετινή σεζόν ήταν ήδη πολύ δύσκολη. Όλοι όσοι ξέρουν από ποδόσφαιρο, καταλαβαίνουν ότι όταν έχεις ένα ρόστερ 34 ποδοσφαιριστών και τώρα 33, μετά από 6 μεταγραφικές κινήσεις κάτω των 25 ετών, είναι δύσκολο αλλά δείχνει ότι υπάρχει ένα πλάνο. Εγώ είμαι περήφανος είτε παίζουμε με 3άδα είτε με 4άδα, όταν καταφέρνουμε και κερδίζουμε. Πολλές ομάδες κέρδισαν Πρωταθλήματα και τίτλους παίζοντας με 3άδα, όπως η Ίντερ ή η Λεβερκούζεν. Εμείς έτσι καταφέραμε να πετύχουμε περισσότερα γκολ και να δεχτούμε λιγότερα απ' όσα όταν παίζαμε με 4άδα. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Ένα πρότζεκτ δουλεύει με βάση αυτά που καταφέρνεις και βελτιώνεις. Θεωρώ ότι η ομάδα έχει βελτιωθεί ξεκάθαρα στο δεύτερο μισό του Πρωταθλήματος. Πήρε τους περισσότερους βαθμούς μαζί με την ΑΕΚ, έχοντας βέβαια και το εξ αναβολής ματς με τον ΟΦΗ. Αυτό δείχνει ότι υπήρχε πρόοδος. Οπότε δεν θεωρώ αποτυχία το γεγονός ότι η ομάδα κατάφερε αυτά που έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Να κάνει αυτή την πορεία στην Ευρώπη, να φτάσει στα ημιτελικά στο Κύπελλο και στην 4άδα στο Πρωτάθλημα, που ήταν και ο στόχος με βάση τα δεδομένα όταν ήρθαμε. Είμαστε βελτιωμένοι, εγώ το βλέπω. Ξέρω καλά όλους τους ποδοσφαιριστές και τον σύλλογο πλέον και είμαι πεπεισμένος ότι του χρόνου θα είμαστε άκρως ανταγωνιστικοί και θα παλέψουμε για τον τίτλο. Θεωρώ ότι πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε πιο μακροχρόνια. Δεν μπορούμε να αναλωνόμαστε στο αν θα παίξουμε με 3άδα ή 4άδα, αν το αποτέλεσμα ενός αγώνα ήταν καλό. Εγώ σκέφτομαι πως θα μπορέσει η ομάδα να είναι άκρως ανταγωνιστική από τον επόμενο κιόλας χρόνο. Θέλω όταν μπούμε στο νέο γήπεδο να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αυτό σκέφτομαι από την ημέρα που ήρθα κι αυτό θα συνεχίσω να κάνω».

Έχετε δει τις ελλείψεις και τις αδυναμίες της ομάδας. Τι βλέπετε ότι λείπει από τον Παναθηναϊκό; Γιατί δεν μπορεί σήμερα με 11 να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας και όταν μένει με 10 παίζει αξιόλογα;

«Όπως είπα πριν, πρέπει να έχεις ένα πλάνο, να είσαι επαγγελματίας και να αναλύεις τα πάντα. Δουλεύουμε για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την ομάδα. Έχω αναλύσει όλη την κατάσταση, όλους τους παίκτες. Θεωρώ ότι με τα εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας, έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις με τους τεχνικούς διευθυντές για να ξεκαθαρίσουμε το προφίλ των ποδοσφαιριστών που θέλουμε. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο, θέλουμε να δουλέψουμε με πολύ επαγγελματισμό και θεωρώ ότι κινούμαστε προς την σωστή κατεύθυνση. Δεν είμαστε χαζοί, ξέρουμε καλά τι χρειάζεται η ομάδα. Καταλαβαίνω ότι κι εσείς ως δημοσιογράφοι θέλετε να μάθετε πράγματα, αλλά εμείς προσπαθούμε να δουλέψουμε με όσο μεγαλύτερο επαγγελματισμό γίνεται. Δεν μπορούν να υπάρξουν διαρροές των ποδοσφαιριστών που θέλουμε γιατί μπορεί να επηρεάσει άλλα πράγματα αυτό. Τα κρατάμε αυτά κρυφά, για να έχουμε τις κατάλληλες επιλογές. Έχουμε κάνει κάποιες επαφές, ξέρουμε τα προφίλ των παικτών που θέλουμε και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι στις 3 ομάδες που είναι αυτή την στιγμή πάνω από εμάς. Ελπίζω να καταφέρουμε να αλλάξουμε πράγματα του χρόνου. Πρέπει να εκτιμηθεί το γεγονός ότι παίζαμε κόντρα σε έναν αντίπαλο με ξεκάθαρο κίνητρο, ενώ εμείς ξέραμε ότι πιθανότατα θα μέναμε 4οι. Κι όμως, η ομάδα παρά τις αντιξοότητες κοίταξε στα μάτια τον αντίπαλο, είχε και τις ευκαιρίες για να κερδίσει. Μπορούμε να κοιτάξουμε τα πράγματα και από την μια μεριά και από την άλλη. Όταν ήρθαμε ήμασταν πολύ πίσω από την κορυφή. Δεν νομίζω ότι σήμερα χάθηκε το Πρωτάθλημα. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, απέναντι σε μια ομάδα που διεκδικεί τον τίτλο».

Τα περισσότερα ρεπορτάζ αφήνουν ανοιχτό το αν θα βρίσκεστε στον πάγκο την επόμενη χρονιά. Για εσάς θα είναι έκπληξη εάν αποχωρήσετε και δεν μπορέσετε να υλοποιήσετε τις αλλαγές που θέλετε;

«Δεν διαβάζουμε δημοσιεύματα, ειδικά στην Ελλάδα γιατί είναι πολύ δύσκολο για εμάς. Αλλά λαμβάνουμε πληροφορίες. Την πρώτη στιγμή που ακούστηκε κάτι τέτοιο, ήταν τον Φεβρουάριο σε ύποπτες συνθήκες. Από έναν δημοσιογράφο που έγραφε από την Αγγλία, προσκείμενος στον Ολυμπιακό, οπότε καταλαβαίνετε πώς το εκλάβαμε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι στο μοντέρνο ποδόσφαιρο είναι πολύ εύκολο από ένα άρθρο να ακολουθήσουν πάρα πολλά με το copy-paste. Είναι πολύ έντονοι οι ρυθμοί της δημοσιογραφίας. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο πλέον. Εγώ είμαι πεπεισμένος ότι θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε την ομάδα στο καινούριο γήπεδο. Όταν ήρθα μου είπαν ότι αυτή ήταν μια δύσκολη σεζόν και κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Βελτιωθήκαμε πολύ σε αρκετούς τομείς, αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο. Ξέρω ότι δεν είμαστε χαζοί ούτε εμείς, ούτε οι φίλαθλοι, ούτε οι δημοσιογράφοι. Βλέπουμε τι πρέπει να αλλάξει. Βλέπουμε σε κάθε προπόνηση τους παίκτες, αναλύουμε την κατάσταση. Γνωρίζουμε το προφίλ των παικτών που θέλουμε, έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις με τους τεχνικούς διευθυντές. Αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία δουλεύουμε και πιστεύω ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται».

Από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και μετά δέχεστε κριτική κυρίως για δύο πράγματα. Αφενός για την εικόνα της ομάδας, που δεν παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, αφετέρου για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του καλοκαιριού και μια ατάκα που κυκλοφορεί ότι ζητήσατε 10-12 βασικούς ποδοσφαιριστές. Τι από αυτά ισχύει και πόσο σας επηρέασαν στο να προετοιμάσετε το παιχνίδι αυτό;

«Εγώ προσπαθώ να επικεντρώνομαι σε αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς για να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Θα συμφωνήσω στο ότι η ομάδα ήταν συμπαγής και καλά οργανωμένη. Για την διαιτησία προσπαθώ να αποφεύγω το να μιλάω, αλλά είμαστε στην Ελλάδα και ξέρουμε ότι συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Όσον αφορά τους ισχυρισμούς που μου είπατε ότι έχουν λεχθεί, είμαι περήφανος για τους παίκτες μου κι αυτά που έχουν κάνει. Για να βελτιώσουμε την ομάδα, πρέπει να βελτιώσουμε και τους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν κι αυτούς που θα έρθουν. Δεν ξέρω ποια φορά του copy-paste είναι αυτή, γιατί εγώ βλέπω ότι η ομάδα έχει βελτιωθεί σε όλους τομείς από όταν ήρθαμε. Σκοράρει περισσότερα γκολ, δέχεται λιγότερα, αν και είμαστε ακόμα μακριά από αυτό που θέλουμε. Στην άμυνα οι διεκδικήτριες του τίτλου έχουν δεχτεί 15 γκολ κι εμείς πολύ παραπάνω. Στην επίθεση έχουμε βάλει 10-12 γκολ λιγότερα, άρα χρειαζόμαστε και εκεί βελτίωση. Αλλά και πάλι η ομάδα στον δεύτερο γύρο έχει την καλύτερη συγκομιδή μαζί με την ΑΕΚ, έχοντας και το εξ αναβολής με τον ΟΦΗ. Οπότε υπάρχει μια βελτίωση σε αυτό το κομμάτι. Για τον αριθμό των παικτών που θέλουμε, έχουμε κάνει συζητήσεις με τους τεχνικούς διευθυντές και για το προφίλ των ποδοσφαιριστών που θα χρειαστούμε και για τον αριθμό. Ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα ότι για να οργανώσεις μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική σε 3 διοργανώσεις πρέπει να έχεις αρκετό αριθμό ποδοσφαιριστών, αλλά όχι και πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θες. Οι 33 ποδοσφαιριστές που έχουμε τώρα είναι πολλοί. Από την άλλη ξέρω καλά ότι είναι δύσκολο να αποδεσμεύσεις παίκτες που έχουν συμβόλαιο. Πιθανότατα έχουν και υψηλές οικονομικές απολαβές. Είναι επαγγελματίες, έχουν υπογράψει, δεν είναι εύκολο να αποδεσμευτούν. Αν ρωτήσω οποιονδήποτε από εσάς ποιος είναι ο ιδανικός αριθμός προσθηκών που πρέπει να κάνει η ομάδα το καλοκαίρι, το νούμερο θα είναι παρόμοιο με αυτό που ειπώθηκε πριν. Όσον αφορά τους παίκτες ήρθαν τον Ιανουάριο, πόσοι ήρθαν επειδή τους απαίτησε ο προπονητής; Κάναμε 9 μεταγραφές τον Ιανουάριο, πόσους ζήτησε ο ίδιος ο προπονητής; Αυτό που εμένα με κάνει πολύ αισιόδοξο είναι ότι οι επιλογές που θα γίνουν θα είναι με διαφορετική προσέγγιση, γιατί έχουμε κάνει όλα αυτά τα μίτινγκ, Κάποια πράγματα που δεν πήγαν τόσο καλά προηγουμένως, θα τα κάνουμε καλύτερα. Υπογράψαμε 6 παίκτες κάτω των 25 ετών, που δείχνει το μέλλον του συλλόγου και είμαι ικανοποιημένος με αυτό. Αυτή την στιγμή πρέπει να στηρίξουμε αυτό το γκρουπ ποδοσφαιριστών, που προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό και να κερδίσει τους αγώνες που έχει μπροστά του. Σήμερα μιλήσαμε και για άλλα πράγματα και ίσως ξεχνάμε ότι αγωνιστήκαμε για 70+ λεπτά με παίκτη λιγότερο απέναντι σε μια ομάδα που είναι κοντά να κατακτήσει τον τίτλο, κάνοντας μια πολύ καλή προσπάθεια. Σήμερα έδωσαν τα πάντα οι παίκτες για να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα».

Η τελευταία σας απάντηση αφήνει μια μομφή για τους τεχνικούς διευθυντές, αφού τον Ιανουάριο οι περισσότερες μεταγραφές δεν ήταν επιλογή σας. Κατά την γνώμη μου, κάνετε έτσι πιο δύσκολο το μέλλον σας στον Παναθηναϊκό. Συμφωνείτε με αυτό;

«Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό που είπα είναι ότι δεν επέλεξα συγκεκριμένα κάποιον ποδοσφαιριστή, δεν είπα ότι θέλω τον Χ. Συμφώνησα όμως με αυτούς που ήρθαν. Μιλούσαμε, λέγαμε ότι υπήρχε η δυνατότητα να πάρουμε έναν παίκτη κι εγώ έλεγα ΟΚ. Μιλούσα με τον Σισοκό πριν από λίγη ώρα, δεν τον έφερα εγώ. Μου τον πρότειναν και είπα ναι, γιατί τον ξέρω, κάλυπτε το προφίλ που ζητούσαμε για την συγκεκριμένη θέση. Δεν διάλεγα προσωπικά τους παίκτες, αλλά έδινα έγκριση. Αν έχετε κάποια αμφιβολία, δεν έφερα εγώ τον Κορόνα, αλλά έχω πολύ καλή σχέση και με αυτόν και με τον Κοτσόλη. Πολλές φορές δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε αυτά που διαβάζουμε στα δημοσιεύματα. Έχουμε συζητήσει με τον Κοτσόλη για αυτά που θέλουμε να κάνουμε την επόμενη σεζόν. Μιλάω μαζί τους κάθε μέρα, είναι στο προπονητικό κέντρο, μιλάμε για το μέλλον».