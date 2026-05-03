Παναθηναϊκός: Με Κοντούρη και Τσέριν στα χαφ κόντρα στην ΑΕΚ (pic)

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρατάσσει το «Τριφύλλι» με 3άδα στην άμυνα, ενώ δίνει φανέλα βασικού στα χαφ στους Τσέριν και Κοντούρη.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (21:00) την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των Play-Offs, σε ένα παιχνίδι όπου θα ψάξει τη νίκη για να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κεφάλαιο της Λεωφόρου στα αθηναϊκά ντέρμπι και για να κρατήσει ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες του για την 3η θέση.

Ο Ράφα Μπενίτεθ λοιπόν κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ντέσερς, Κάτρη, Σισοκό, Γεντβάι και Ρενάτο Σάντσες.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Ερνάντεθ, Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν να αποτελούν την τριάδα της άμυνας.

Αριστερά θα βρίσκεται ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια και το δίδυμο των χαφ θα απαρτίζεται από τους Κοντούρη και Τσέριν. Στην κορυφή θα είναι ο Τετέι, με τους Ταμπόρδα και Αντίνο πίσω του.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Κότσαρης, Τσάβες, Τουμπά, Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Παντελίδης, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς.