Παπαδόπουλος: «Δεν υπάρχουν αδιάφορα παιχνίδια για τον Λεβαδειακό»

Ο τεχνικός των «πράσινων» τόνισε ότι στόχο της ομάδας του είναι να τερματίσει όσο το δυνατόν ψηλότερα στα πλέι οφ 5-8.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στον ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλοτ αν και όπως είπε… «δεν ήταν προς συμφέρον της ομάδας μας στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8» αφού πλέον η 5η θέση δεν βγάζει στην Ευρώπη.

Οι δηλώσεις του προπονητή του Λεβαδειακού.

«Αυτό που έχουμε πει είναι ότι θέλουμε να κρατήσουμε την 5η θέση και να τελειώσουμε το πρωτάθλημα αξιοπρεπώς και να συνεχίζουμε να παίζουμε καλά όπως στην αρχή, κάτι που έγινε σήμερα κατά διαστήματα.

Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε αρκετά προβλήματα, ο αντίπαλος έχασε κάποιες ευκαιρίες που ίσως θα μπορούσε να μπει και μπροστά στο σκορ, αυτή είναι η πραγματικότητα του α’ ημιχρόνου. Εμείς ευτυχήσαμε να σκοράρουμε και να μπορούμε μπροστά στο σκορ στο α’ ημίχρονο και το β’ νομίζω ότι ήταν μια τυπική διαδικασία από0 τη στιγμή που μπήκε το τρίτο και το τέταρτο γκολ. Έγινε μία καλή προσπάθεια από την ομάδα μου, δώσαμε χρόνο στα παιδιά που δεν έχουν παίξει πολύ για να τα δούμε και για να τα δει η ομάδα για την επόμενη σεζόν, πόσο μπορούν να βοηθήσουν κι έτσι θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε το πρωτάθλημα αξιοπρεπώς και αν μπορούμε να κρατήσουμε την 5η θέση.

Τον όρο «αδιάφορο» γενικά δεν το δέχομαι στο ποδόσφαιρο, αυτό είναι θέμα νοοτροπίας και αυτό είπα και στους παίκτες μου, ότι δεν υπάρχει αδιάφορο ματς, έτσι χτίζονται νοοτροπίες νικητών. Δεν υπάρχει αδιάφορο παιχνίδι για εμάς, θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε στην υψηλότερη θέση των πλέι οφ».