Νταβέλης: «Το αποτέλεσμα ήταν προδεδικασμένο - Θέλουν να επιπλεύσει ο Πανσερραϊκός»

Η ομάδα του θα ζητήσει τον διάλογο μεταξύ του Φωτιά και του Παπαδόπουλου για την επίμαχη φάση που ισοφάρισε ο Πανσερραϊκός.

Μεταξύ άλλων δήλωσε:

"Είναι θλιβερό για το ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο η φάση του 94'. Η διαιτησία του Φωτιά ήταν κατάπτυστη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Υπήρχε δόλος. Υπήρχαν στα 90 λεπτά ανάποδα σφυρίγματα και διακοπές υπέρ του αντιπάλου. Ήταν εκτός τόπου και χρόνου αυτό που αποφάσισε ο Φωτιάς. Είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ αντιπάλου στον Ηλιάδη."

"Θα ζητήσουμε από την ΚΕΔ τους διαλόγους διαιτητή - VAR. Δεν αναφέρεται πουθενά ότι απαγορεύεται να έχουμε πρόσβαση. Θα ζητήσουμε και μια συνολική αξιολόγηση της διαιτησίας του Φωτιά από την ΚΕΔ για όλο το ματς. Ο Λανουά είναι Γάλλος και δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει στην Ελλάδα."

"Κάποια πράγματα που βιώσαμε το 2023 με τον Πουλικίδη νομίζαμε ότι δεν θα τα ξαναζήσουμε. Με αυτά που γίνονται σκέφτομαι ότι δεν αξίζει να ασχολείται κάποιος με το ποδόσφαιρο. Είναι ζούγκλα. Το αποτέλεσμα ήταν προδεδικασμένο."

"Έχει υπόβαθρο η ανακοίνωση του Αστέρα για τη διαιτησία. Θέλουν να επιπλεύσει ο Πανσερραϊκός".