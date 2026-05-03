Η Λίβερπουλ κατέθεσε πρόταση στη Νάπολι για τον Μπεουκέμα

Οι «reds» θέλουν να ενισχύσουν την αμυντική γραμμή τους και σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ιταλία, έχουν καταθέσει πρόταση στη Νάπολι για τον Ολλανδό στόπερ, Σαμ Μπεουκέμα.

Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός μετακινήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Μπολόνια στη Νάπολι και εξελίχθηκε σε ένα από τα σημεία αναφοράς της αμυντικής γραμμής των «Παρτενοπέι».

Οι εμφανίσεις του Μπεουκέμα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ, που σύμφωνα με τους Ιταλούς κατέθεσε πρόταση στη Νάπολι προσφέροντας 28 εκατ. ευρώ για τον Ολλανδό στόπερ.

Το συμβόλαιο του Μπεουκέμα με τη Νάπολι ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2030 και η τελική απόφαση θα παρθεί από τον ισχυρό άνδρα των «Παρτενοπέι», Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις.