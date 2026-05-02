Δυσκολεύει το Champions League για Κόμο και Δουβίκα... (vid)

Κόμο και Νάπολι έμειναν στο 0-0, όμως αυτοί που... χαμογέλασαν ήταν οι «Παρτινοπέι», έστω και αν ζορίστηκαν.

«Αγκαλιά» με την έξοδο στο Champions League της επόμενης περιόδου βρίσκεται, πλέον, η Νάπολι μετά τον βαθμό που απέσπασε στην έδρα της Κόμο, για την 35η αγωνιστική.

Οι «παρτενοπέι» με 70 βαθμούς και τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε στη Serie A, «κλείδωσαν» τη συμμετοχή τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ενώ η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας έχασε πολύτιμο έδαφος για το τέταρτο «εισιτήριο», ιδιαίτερα σε περίπτωση νίκης της Γιουβέντους στo ματς της Κυριακής (3/5) με τη Βερόνα.

Ο Τάσος Δουβίκας ήταν στο αρχικό σχήμα των γηπεδούχων μέχρι το 80', όταν και παραχώρησε τη θέση του στον Μοράτα.

Νωρίτερα, η Ουντινέζε νίκησε στο «Φρίουλι» την Τορίνο με 2-0, σε ένα αδιάφορο παιχνίδι από βαθμολογικής άποψης. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι και πήραν τη νίκη με τα γκολ των Εχιζίμπουε (45'+) και Κρίστενσεν (51').